Pearl Abyss представила новый класс Сераф и коллаборацию Black Desert с Crimson Desert

Компания Pearl Abyss раскрыла планы по развитию Black Desert, Black Desert Mobile и будущей Crimson Desert на Кальфеонском приёме 2025, прошедшем 15 декабря в Амстердаме. В числе главных анонсов — новый класс Сераф, масштабные изменения PvE и PvP-систем, а также официальная коллаборация с Crimson Desert перед её релизом в марте 2026 года.

Новый класс Сераф появится в Black Desert 18 декабря на ПК и 8 января на консолях. Персонаж использует двуручный меч и сочетает атакующие и защитные способности, управляя светом и тенью. Аналогичный класс выйдет и в Black Desert Mobile — его запуск на глобальных серверах запланирован на 16 декабря.

Разработчики также анонсировали обновление высокоуровневых зон для охоты на монстров, новые групповые локации и переработку системы наград. В игре появятся эксклюзивные трофеи, улучшенные механики прогрессии и дополнительные источники Камней Крон. Алхимические камни высоких рангов получат возможность объединения с Сердцем Велл, а режим Алтарь крови был полностью переработан под кооперативное прохождение.

PvP-системы Black Desert ждёт крупная реструктуризация: изменения затронут Битвы за узлы, Захват территории, Арены и Войну роз. Обновления направлены на улучшение баланса, наград и соревновательного опыта, включая переработку правил, карт и подбора игроков.

Отдельно была представлена Академия Ольвии — система обучения для новичков с гарантированным снаряжением, ресурсами для развития и вводом в основные игровые механики. Также анонсированы улучшения ремесла, торговли, рыбалки и приручения лошадей.

В рамках коллаборации с Crimson Desert игроки Black Desert и Black Desert Mobile, оформившие предзаказ новой игры, получат эксклюзивные внутриигровые награды, включая транспорт Адуанит, питомцев, уникальные предметы и декоративные статуи.

Black Desert Mobile, помимо нового класса, получит регион Одиллита, обновлённую Арену Азнак, унификацию уровней сложности в Великой пустыне и крупное графическое обновление в честь 8-летия корейского сервера, включая улучшенное освещение, тени и интерфейс.