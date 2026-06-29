Популярную ММО от авторов Crimson Desert можно забрать почти даром - на Black Desert действует скидка 90%

В цифровом магазине Steam стартовало щедрое предложение для любителей многопользовательских ролевых игр. Знаменитую экшен-MMORPG с открытым миром Black Desert от студии Pearl Abyss сейчас можно приобрести со скидкой в 90%. В период акции проект доступен по символической цене — всего за 35 рублей, что делает его идеальным выбором для знакомства со вселенной, насчитывающей уже более 20 миллионов искателей приключений по всему миру.

Нынешний всплеск интереса к игре поддерживается и свежим контентом. С 25 июня в Black Desert стартовало несколько новых мероприятий. Первым событием стал юбилей независимости — в честь 4 лет самостоятельного издания игры, авторы бесплатно раздают в магазине Pearl Shop специальную мебель и еду со всего мира для обустройства личных усадеб игроков. Во-вторых, запущен новый «Daily Special Pass», по которому игроки могут заполучить стильные очки "Профессионала" для кастомизации своих персонажей. А для фанатов PvP-сражений открыты дополнительные квесты на свирепом аренном фронте, где за выполнение испытаний щедро раздают миллионы серебра и сотни камней Крон.

Кроме этого, в игре всё еще проходит кроссовер с экшеном Crimson Desert от тех же авторов. Геймеры, у которых есть игра, смогут забрать уникальные и крайне редкие бонусы напрямую в свои клиенты игр Black Desert или Black Desert Mobile.

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