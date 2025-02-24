Разработчики раскрывают план выхода контента Black Desert на март, включая первый хардкорный сервер игры

Pearl Abyss представила план развития контента для Black Desert на март, когда в игре появится первый хардкорный сервер, а также последняя глава сюжетной линии Atoraxxion, Orzekea, и несколько крупных улучшений, которые сделают игровой процесс в Black Desert гораздо более приятным для тех, кто в нее играет.

За последнее время в Black Desert вышло несколько крупных обновлений, а последнее дополнение к игре вышло пять месяцев назад и познакомило игроков со средневековой Кореей.

Разработчики в видео говорят о том, что должно появиться в Black Desert, посвященное каждому из основных обновлений, которые появятся в игре.

Во-первых, 13 марта для Black Desert будет запущен Hardcore Server, который обещает стать лучшим PvP-опытом, где игрокам придется выживать как можно дольше, набирая очки, побеждая монстров и уничтожая других игроков. По сравнению с другими играми, контент Hardcore Server доступен для игры только два часа в день. Очки, которые набирает игрок, затем можно использовать для получения щедрых наград, чтобы похвалить свои успехи в игре.

20 марта в Black Desert появится последняя глава сюжетной линии Atoraxxion. Глава называется Orzekea и отправит игроков в приключение по тайнам Orze, который был ключевым персонажем в конфликте Atoraxxion. С этим в историю вступают некоторые важные сюжетные повороты, а ее финальный босс, 'Orze of Thorns, бросает игрокам новый вызов, в котором им придется объединиться, чтобы вместе одолеть босса и положить конец сюжетной линии.

Хотя точной даты добавления в игру обновлений косметики и качества жизни нет, подтверждено, что на следующей неделе появятся новые косметические костюмы для экспериментов с игроками. Официальный сайт Black Desert, скорее всего, будет обновлен с указанием даты выхода костюмов в игре.

Костюм Медеи будет доступен тем, кто играет за женских персонажей. Этот наряд посвящен таинственной, жуткой ведьмовской теме, а костюм Санни Бриз будет доступен для всех классов, отмечая приближающийся весенний сезон яркой и цветочной эстетикой.

Наряду со всеми этими крупными обновлениями марта, Black Desert также получит функцию All-in-One Preset. Когда она будет выпущена, игрокам будет предоставлена ​​возможность настраивать свои параметры для различных типов игрового процесса в Black Desert, что позволит игрокам переключать нужные им параметры, применяя необходимые предустановки.