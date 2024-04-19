Развитие персонажа в Black Desert станет приятнее, благодаря новой системе улучшения экипировки

Команда Pearl Abyss внесла изменения в систему улучшения экипировки в Black Desert, в обновлении «Древняя наковальня».

Сейчас после неудачной попытки усилить снаряжение, игроку будет выдаваться «Эссенция Агриса». Система будет отслеживать количество накопленных эссенций. При достижении определенного числа, активируется «Древняя наковальня» и вероятность улучшения повышается до 100%, это означает, что после большого количества провалов, игрок сможет гарантированно улучшить вещи.

Эссенции будут накапливаться отдельно для каждого предмета, но с исключением. Их количество для оружия и доспехов будет общим, если они находятся в одной группе и имеют одинаковый уровень усиления, то есть прокачки. Если, эссенция, полученная при попытке улучшить «Двуручный меч Черной звезды», может быть применена к другому оружию «Черной звезды» того же уровня прокачки.

Обновление «Древняя наковальня» стало завершающим в череде апрельских нововведений и общих улучшений. Недавно все классы получили возможность играть на музыкальных инструментах, а также были добавлены 5 новых музыкальных инструментов, появились костюмы набора «Весенние каникулы», и активировалось новое событие.