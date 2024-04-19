Развитие персонажа в Black Desert станет приятнее, благодаря новой системе улучшения экипировки

Команда Pearl Abyss внесла изменения в систему улучшения экипировки в Black Desert, в обновлении «Древняя наковальня».
Сейчас после неудачной попытки усилить снаряжение, игроку будет выдаваться «Эссенция Агриса». Система будет отслеживать количество накопленных эссенций. При достижении определенного числа, активируется «Древняя наковальня» и вероятность улучшения повышается до 100%, это означает, что после большого количества провалов, игрок сможет гарантированно улучшить вещи.
Эссенции будут накапливаться отдельно для каждого предмета, но с исключением. Их количество для оружия и доспехов будет общим, если они находятся в одной группе и имеют одинаковый уровень усиления, то есть прокачки. Если, эссенция, полученная при попытке улучшить «Двуручный меч Черной звезды», может быть применена к другому оружию «Черной звезды» того же уровня прокачки.
Обновление «Древняя наковальня» стало завершающим в череде апрельских нововведений и общих улучшений. Недавно все классы получили возможность играть на музыкальных инструментах, а также были добавлены 5 новых музыкальных инструментов, появились костюмы набора «Весенние каникулы», и активировалось новое событие.
На скринее описание как с алиэкспресс
Оказуаливают все больше и больше...
а потому что не играют люди, онлайн уже не тот как раньше и смысл игроку качать все это г...но если можно пойти играть во что то другое, где нет такой адавой системы гринда и прокачки снаряги, хотя ты в чем то прав, оставили систему как в 2015, чтобы было только 50 уровней и крабы тебе еба...к ломали пока ты свою трайной тулуп с каскадом в воздухе крутил XD
как по мне то и хорошо, а то разжиться топ снарягой и так не легко, хорошо хоть кв с босс снарягой +20 сделали но даже так ещё закафрась и собери материалы на ап, а точить это добро после так вообще тлен 😓
да и как верно подметили онлайн видимо падает, я и сам с 24/7 в игре перешел на месяц в игре по пару часов, а дальше с пол года отдыхаю, чем лучше снаряга тем сильнее игра в безвылазный фарм мобов превращается что бы апнуть её ещё выше
боже игра чисто для скуфов и скуфинь.