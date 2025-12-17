Успей забрать навсегда: Black Desert бесплатно в Steam всего на 24 часа

В Steam стартовала ограниченная акция, в рамках которой популярную MMORPG Black Desert можно получить совершенно бесплатно и навсегда добавить в библиотеку. Издатель Pearl Abyss открыл доступ к игре со стопроцентной скидкой, но предложение действует лишь до 18 декабря — это не пробная версия, а полноценная копия без каких-либо ограничений.
Black Desert — масштабная экшен-MMORPG с открытым миром, ориентированная на динамичные сражения и свободу выбора. Игроков ждут эпические битвы с боссами, осады, развитая система PvP и множество мирных занятий: рыбалка, ремесло, алхимия, кулинария, торговля и исследование огромных территорий. Несмотря на возраст, игра остаётся востребованной и имеет рейтинг «В основном положительные» в Steam на основе почти 35 тысяч отзывов.
Чтобы получить Black Desert бесплатно, достаточно зайти на страницу игры в Steam до 18 декабря, 8:00 по московскому времени, и активировать предложение — после этого она навсегда останется в вашей библиотеке. Акция особенно актуальна на фоне грядущих крупных обновлений, включая переработку PvP-систем и Monster Zones. Сейчас — идеальный момент, чтобы отправиться в пустыню.
Даже бесплатно этим не обмажусь.
Так ее каждый год раздают не? // Григорий Гладков
По ходу да, я в прошлом году брал // Василий Горский
для кэпов,которые каждый раз будут спрашивать зачем её продавать если она и так бесплатная отвечаю-стимовская версия игры идет с премаком
ну там только вопрос а начислят то на старый акк
на 30 дней)
был бы смысл брать в стиме если бы премак был вечный, а так лучше официальный лончер от pearlabyss. А еще лучше вообще в такое не играть.
а че там все починили?
Так она же изначально бесплатной была не?
лично я в эти ролёвки давно наигрался, вырос уже из них