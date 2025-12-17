Успей забрать навсегда: Black Desert бесплатно в Steam всего на 24 часа

В Steam стартовала ограниченная акция, в рамках которой популярную MMORPG Black Desert можно получить совершенно бесплатно и навсегда добавить в библиотеку. Издатель Pearl Abyss открыл доступ к игре со стопроцентной скидкой, но предложение действует лишь до 18 декабря — это не пробная версия, а полноценная копия без каких-либо ограничений.

Black Desert — масштабная экшен-MMORPG с открытым миром, ориентированная на динамичные сражения и свободу выбора. Игроков ждут эпические битвы с боссами, осады, развитая система PvP и множество мирных занятий: рыбалка, ремесло, алхимия, кулинария, торговля и исследование огромных территорий. Несмотря на возраст, игра остаётся востребованной и имеет рейтинг «В основном положительные» в Steam на основе почти 35 тысяч отзывов.

Чтобы получить Black Desert бесплатно, достаточно зайти на страницу игры в Steam до 18 декабря, 8:00 по московскому времени, и активировать предложение — после этого она навсегда останется в вашей библиотеке. Акция особенно актуальна на фоне грядущих крупных обновлений, включая переработку PvP-систем и Monster Zones. Сейчас — идеальный момент, чтобы отправиться в пустыню.