В Black Desert Online появился гигантский PvP-режим с битвами в формате 300 на 300

Масштабная многопользовательская ролевая игра Black Desert Online от студии Pearl Abyss продолжает развиваться. Начиная с сегодняшнего дня в проект будет добавлен еще один PvP-режим игры, вдохновленный культовой World of Warcraft, однако его масштаб будет в несколько раз превосходить оригинальную задумку. Теперь в Black Desert Online можно участвовать в ожесточенных баталиях на 600 человек.

Новый PvP-режим Black Desert Online под названием "Война роз" был во многом вдохновлен Альтеракской долиной из World of Warcraft, где проходили сражения 40 на 40 игроков. В Pearl Abyss решили вывести масштаб этого режима на новый уровень, позволив сражаться уже в формате 300 на 300.

Первый сезон нового режима стартует сегодня, по крайней мере, для игроков, выбранных для участия. Ведь эта битва происходит лишь раз в две недели, и не все могут принять в ней участие. Ведущие гильдии каждой стороны определяются по результатам войн узлов и завоевательных войн, предшествующих событию. Две лучшие гильдии или альянсы получат по 100 бойцов на каждую сторону. Оставшиеся 200 мест в каждой команде заполняет Третий легион — случайно выбранная группа, которая соответствует минимальному количеству снаряжения для участия в бою (700).

Победитель определяется убийством командира NPC другой фракции, который находится на их домашней базе. Если за два часа победитель не будет определен, побеждает сторона с наибольшим количеством оставшихся HP у своего командира. Разработчики из Pearl Abyss заявили, что этот режим "отражает новое направление для нашего масштабного PvP-геймплея. Мы хотели внедрить инновации и создать PvP-контент, в котором особое внимание уделяется важности стратегии и целей".