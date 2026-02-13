ЧАТ ИГРЫ
Black Desert 12.10.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, MMO, От третьего лица, Фэнтези
7.6 1 471 оценка

В Black Desert Online стартовало празднование Лунного Нового года

RedDay13 RedDay13

На ПК вышло крупное обновление: разработчики скорректировали баланс атаки, чтобы сгладить разрыв между требованиями к экипировке в монстровых зонах, а также добавили трофейную рыбу и открыли сезон выпускников Оливии.

Что нужно знать о празднике:

  • Усиленный опыт и увеличенный шанс выпадения красного пагра.
  • За рыбалку и доставку дают короб с 1000 камней Крон.
  • В монстровых локациях ищите ящики с баффом Красного Коня и кошельки удачи.
  • С завтрашнего дня за 7 дней входа выдадут новогодние и кузнечные наборы.

Все ивенты на ПК продлятся до 26 февраля.

Для мобильной версии праздник начнется 16 февраля. Достаточно зайти всего 5 раз, чтобы получить кошель Новогодней удачи и обменять его на приз. Пропуски не сгорают.

