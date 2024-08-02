В "Корейском доме" в Париже показали Страну Утра из Black Desert

Посетители «Корейского дома» в Париже имеют уникальную возможность погрузиться в атмосферу Страны Утра из MMORPG Black Desert. Министерство культуры, спорта и туризма Республики Кореи выбрало интересный способ поддержки своих игровых разработчиков.

Событие продлится до 11 августа в международном конференц-холле Maison de la Chimie, который находится в седьмом округе, неподалеку от Эйфелевой башни. На больших светодиодных экранах гости смогут насладиться великолепием известных корейских достопримечательностей, включая павильон Кёнхверу, дворец Кёнбоккун и площадь Кванхвамун.

Кроме того, компания Pearl Abyss готовит к выходу новый регион в Black Desert — Сеул, где игроки познакомятся с историческими памятниками Ханяна.

В «Корейском доме» также проходят K-POP выступления, танцевальные уроки, мастер-классы по корейскому макияжу и многое другое. Это мультикультурное пространство предлагает посетителям узнать больше о культуре, истории, туристических особенностях, а также о местной кухне и искусстве Кореи.