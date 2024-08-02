В "Корейском доме" в Париже показали Страну Утра из Black Desert

Посетители «Корейского дома» в Париже имеют уникальную возможность погрузиться в атмосферу Страны Утра из MMORPG Black Desert. Министерство культуры, спорта и туризма Республики Кореи выбрало интересный способ поддержки своих игровых разработчиков.
Событие продлится до 11 августа в международном конференц-холле Maison de la Chimie, который находится в седьмом округе, неподалеку от Эйфелевой башни. На больших светодиодных экранах гости смогут насладиться великолепием известных корейских достопримечательностей, включая павильон Кёнхверу, дворец Кёнбоккун и площадь Кванхвамун.
Кроме того, компания Pearl Abyss готовит к выходу новый регион в Black Desert — Сеул, где игроки познакомятся с историческими памятниками Ханяна.
В «Корейском доме» также проходят K-POP выступления, танцевальные уроки, мастер-классы по корейскому макияжу и многое другое. Это мультикультурное пространство предлагает посетителям узнать больше о культуре, истории, туристических особенностях, а также о местной кухне и искусстве Кореи.
не когда гольную Корею ввели с новыми персонажами уже все весь интерес к проекту тютю.
да,контент ивенты которые вводят наскучили.всякие неудачные попытки пвп режимов тоже не особо популярны.как по мне игре конкретно не хватает сюжетного контента ибо лор в игре богатый и синематики делать могут если захотят.пчему бы кальфионе ну обьявить войну одираксии например или что то в этом роде
ну для начала им убрать корею переделать часть материка переделать море ввести и переработать корабли ввести пару материков хотя бы еще 3-5 странами и графств... кароче там можно было бы наворотить но они сделали что сделали