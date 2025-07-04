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Black Desert 12.10.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, MMO, От третьего лица, Фэнтези
7.6 1 447 оценок

В Steam началась бесплатная раздача Black Desert с премиум-подпиской на месяц

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В Steam стартовала акция, в рамках которой MMORPG Black Desert в течение недели можно забрать совершенно бесплатно. Чтобы получить игру, достаточно зайти на страницу игры в Steam до 10 июля 2025 года и добавить её в свою библиотеку. Несмотря на то, что Black Desert изначально была бесплатной, в русскоязычной версии Steam она продается за 350 рублей. Это связано с премиум-подпиской на месяц, которая входит в стоимость игры.

Black Desert — это open-world MMORPG с красивой графикой, динамичной боевой системой и глубокой проработкой игрового мира. Игроки могут заниматься торговлей, рыбалкой, кулинарией или сражаться с могущественными боссами — каждый найдёт занятие по душе. На данный момент игра имеет более 20 миллионов зарегистрированных игроков и рейтинг "В основном положительный" на основе свыше 59 тысяч отзывов в Steam.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Brainstoun

Ухахаха клоуны, ой клоуны...... она и была бесплатная всегда!!!!!!!!!! В их специальном лаунчере. БЫл грешок раньше пробовал играть в эту помойку, никому не советую, бесконечный ЖИРНЫЙ гринд, от которого крыша едет, если не донатить в игру, прогресса как такового не будет.

9
Поджигаявату

только хотел написать... ставил ее совершенно бесплатно для пробы(в русскоязычном стиме ;) ) это ПеГе... и да, лютая онлайн дрочильня-доильный аппарат...

2
Стивен Из Окна Сигал

верноооо

1
Пользователь ВКонтакте

А что по системным требованиям? На каком движке игра? // Nvidia Power

3
Pastoral

Ты ещё скажи первый раз слышишь про эту игру 10 летней давности..

Игорь Болонев

ахахахахахахахахахахахаха

3
Naumoff25

А че ты смеешься?) там и так весь контент бесплатный, даже премы не нужны и тд

2
Леший3 Naumoff25

как не нужны

1
Alex40001

назад в болото и кривое море.

после "корейского" обновления это стало еще больше уг

2
PVV DIT

А что там оно привнесло это корейское обновление?

3
Alex40001 PVV DIT

3 перса целый остров но смотрица ужасно также ужастно как мертвый глаз

1
PVV DIT Alex40001

А там же все также, премиум и набор комфорт отдельно продают?)

1
Jarvis666

Не ведитесь на сиськи, игра натуральная помойка. Это видно даже по лвл дизайну и расположению врагов на карте. Просто всë свалили в кучу. Тоже самое и с интерфейсом и квестами, просто перегруженое месиво и графомания. Очень жаль актëров дубляж, которым пришлось озвучивать эту гору мусора

2
Пользователь ВКонтакте

То чувство, когда и так играешь бесплатно без стима🤣 // Михаил Тимошенко

Pastoral

1 месяц это очень много....можно 2 раза игру пройти..