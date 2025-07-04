В Steam началась бесплатная раздача Black Desert с премиум-подпиской на месяц

В Steam стартовала акция, в рамках которой MMORPG Black Desert в течение недели можно забрать совершенно бесплатно. Чтобы получить игру, достаточно зайти на страницу игры в Steam до 10 июля 2025 года и добавить её в свою библиотеку. Несмотря на то, что Black Desert изначально была бесплатной, в русскоязычной версии Steam она продается за 350 рублей. Это связано с премиум-подпиской на месяц, которая входит в стоимость игры.

Black Desert — это open-world MMORPG с красивой графикой, динамичной боевой системой и глубокой проработкой игрового мира. Игроки могут заниматься торговлей, рыбалкой, кулинарией или сражаться с могущественными боссами — каждый найдёт занятие по душе. На данный момент игра имеет более 20 миллионов зарегистрированных игроков и рейтинг "В основном положительный" на основе свыше 59 тысяч отзывов в Steam.