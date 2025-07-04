В Steam началась бесплатная раздача Black Desert с премиум-подпиской на месяц

В Steam стартовала акция, в рамках которой MMORPG Black Desert в течение недели можно забрать совершенно бесплатно. Чтобы получить игру, достаточно зайти на страницу игры в Steam до 10 июля 2025 года и добавить её в свою библиотеку. Несмотря на то, что Black Desert изначально была бесплатной, в русскоязычной версии Steam она продается за 350 рублей. Это связано с премиум-подпиской на месяц, которая входит в стоимость игры.
Black Desert — это open-world MMORPG с красивой графикой, динамичной боевой системой и глубокой проработкой игрового мира. Игроки могут заниматься торговлей, рыбалкой, кулинарией или сражаться с могущественными боссами — каждый найдёт занятие по душе. На данный момент игра имеет более 20 миллионов зарегистрированных игроков и рейтинг "В основном положительный" на основе свыше 59 тысяч отзывов в Steam.
Ухахаха клоуны, ой клоуны...... она и была бесплатная всегда!!!!!!!!!! В их специальном лаунчере. БЫл грешок раньше пробовал играть в эту помойку, никому не советую, бесконечный ЖИРНЫЙ гринд, от которого крыша едет, если не донатить в игру, прогресса как такового не будет.
только хотел написать... ставил ее совершенно бесплатно для пробы(в русскоязычном стиме ;) ) это ПеГе... и да, лютая онлайн дрочильня-доильный аппарат...
верноооо
А что по системным требованиям? На каком движке игра? // Nvidia Power
Ты ещё скажи первый раз слышишь про эту игру 10 летней давности..
ахахахахахахахахахахахаха
А че ты смеешься?) там и так весь контент бесплатный, даже премы не нужны и тд
как не нужны
назад в болото и кривое море.
после "корейского" обновления это стало еще больше уг
А что там оно привнесло это корейское обновление?
3 перса целый остров но смотрица ужасно также ужастно как мертвый глаз
А там же все также, премиум и набор комфорт отдельно продают?)
Не ведитесь на сиськи, игра натуральная помойка. Это видно даже по лвл дизайну и расположению врагов на карте. Просто всë свалили в кучу. Тоже самое и с интерфейсом и квестами, просто перегруженое месиво и графомания. Очень жаль актëров дубляж, которым пришлось озвучивать эту гору мусора
То чувство, когда и так играешь бесплатно без стима🤣 // Михаил Тимошенко
1 месяц это очень много....можно 2 раза игру пройти..