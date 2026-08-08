Для Black Desert Mobile вышло обновление с переработкой активностей

Компания Pearl Abyss выпустила новое обновление для Black Desert Mobile, направленное на сокращение количества обязательных ежедневных активностей и повышение удобства игры. По словам разработчиков, изменения позволят игрокам уделять больше времени ключевому контенту, не тратя силы на повторяющиеся задания.

Одним из главных нововведений стало удаление сразу нескольких игровых режимов. Из Black Desert Mobile исчезли «Лабиринт мровиков», «Мираж», «Башня испытаний», «Крепость забвения», «Повозка для сбора налогов», «Элитный отряд гильдии» и «Покорение гильдии». Чтобы компенсировать изменения, разработчики перераспределили часть наград, а также добавили возможность обменивать некоторые предметы доступа на полезные ресурсы. Ценные материалы, которые раньше можно было получить только в удаленных активностях, теперь доступны в других игровых режимах.

Изменилось и расписание соревновательного контента. PvP-режимы «Черное солнце» и «Ночь неупокоенных душ» переведены на еженедельную ротацию и будут проходить поочередно в пятницу и субботу. При этом награды за участие и рейтинговые достижения были увеличены.

Аналогичная система ротации теперь действует для режимов «Арена Азнак», «Турнир мечников: 2 на 2» и «Арена Рамонес». Каждую неделю игрокам будет доступен один из этих режимов, а рейтинги и награды будут обновляться еженедельно.

Еще одним важным изменением стала переработка системы предметов-сокровищ. Такие предметы, как Эссенция Орнетты, Кирка Омаров, Флоринская мотыга и Трентский топор, теперь являются общими для всех персонажей внутри одного клана. Это избавляет игроков от необходимости постоянно передавать их между героями.

Кроме того, вместе с обновлением в игре стартовали временные события, посвященные ускорению прогресса. За ежедневный вход и выполнение заданий пользователи смогут получать Молоты удачи, которые обмениваются на различные награды, включая купоны восстановления усиления, свитки, предметы для развития феи и пропуски в групповые активности. Дополнительные ресурсы также можно заработать, участвуя в специальных гильдейских событиях.