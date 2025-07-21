Новый класс и не только: представлены крупные обновления Black Desert Mobile

Разработчики подготовили много контента и улучшений

Студия Pearl Abyss рассказала о предстоящих крупных обновлениях Black Desert Mobile на традиционном событии Хидельский прием. 22 июля 2025-го в игре стартует новый летний сезон с особыми наградами — за завершение дадут «Кристалл Шикруа», который устанавливается в аксессуар и дает +50 к атаке и защите.

5 августа для фанатов откроется новая глава долгожданного региона — «Страна Утра: Сеул». Как говорят разработчики, продолжая сюжет провинции Хванхе, геймеры узнают интересных персонажей и соприкоснутся с загадочной и таинственной мифологией. Соответствующий апдейт добавит четыре уникальных коллекции «Сказаний Страны Утра». Они должны раскрыть культурный аспект местности и углубить повествование.

В тот же день в Черном Храме появятся три новых босса — Самщин, Пульгасари и Утури. А вместе с ними — система боевых меток для смены героев одного клана в битве. С 5 августа такие PvP-режимы, как «Герой Каркеи», «Рейтинговая арена» и «Обычная арена» заменят системой «Турнир мечников». Внутри — форматы «Спарринг», «Чемпионат» и «Дуо».

Не менее важным нововведением для Black Desert Mobile в этот день станет особый класс — Сонин. Он вооружен острым клинком и природными сферами. В бою использует силу огня, воды, земли, металла и дерева. Разработчики говорят, что Сонин будет эффективен как в PvP-, так и в PvE-режимах.

12 августа 2025-го фанатов Black Desert Mobile ждет второе групповое подземелье Атораксиона — Сикаракия, представляющее собой крепость под водой с ловушками, пятью этапами и наградами. А еще — сезонный наряд «Пляжный отдых» для нескольких классов, включая Сонина и Мертвый глаз.