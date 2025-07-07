Героем российского хоррора The Black Ice станет блогер Топа из Utopia Show

Российский блогер Евгений Попадинец, более известный как Топа и создатель YouTube-канала Utopia Show, объявил, что сыграет главного героя отечественной хоррор-игры The Black Ice. Лицо протагониста смоделировали на основе лица блогера, а сам он примет участие в записи движений и озвучке персонажа.
О чем будет игра? Что я за герой? Что вообще происходит? <...> Скажу только одно… Судя по всему, мне придется много раз умереть ахаха. - Евгений Попадинец - блогер Utopia Show
Действие The Black Ice развернется в Антарктиде — в духе культового фильма «Нечто». Главный герой — полярник со станции «Мирный», отправившийся в комплекс «Восток», откуда поступил сигнал SOS. На месте ученый не находит ни одного сотрудника и теперь должен разобраться в происходящем — и столкнуться с неведомым опасным противником.
За разработку отвечают российские студии Red Crab Games и Antelus Games, а за озвучку — известная команда GamesVoice. Авторы игры обещают гнетущую атмосферу одиночества, множество загадок и сложные механики выживания в условиях ограниченного боезапаса и времени. Релиз The Black Ice ожидается в 2025 году, а демоверсия уже доступна на VK Play и Steam.
Ну значит не играем. Сами же и виноваты. Еще бы вилсакома позвали.
А что не так?
Вот тоже не могу понять. Не слежу за блогерами, но когда натыкался на контент сабжа, негатива он не вызвал. Другое дело, что в целом блогеров звать играть роли - такое себе.
Ничего не вижу в этом такого! Он хороший человек и сам заканчивал на актёра! Сейчас уже сам фильмы делаем короткометражные крутые. Когда Кодзима берёт в роли главного героя Нормана Ридуса все были в восторге. Как только у нас начали делать что-то похоже, сразу фигня! Л-логика...
Позвать блогера 🤦♂️Минус аудитория 25+
А как же Dead Stranding, alan wake, quantum brake, RE и другие!? Звать актёром можно, а блогеров нельзя? Атмосферу это не убьет если хорошо интегрировать!
Алина Рин с тобой не согласна
Актёры играют роли, чему перед этим обучаются. Блогеры пилят видюшки.
Ждем игру! Надеюсь будет геймплей в стиле DS
Ботов то набежало.
Не согласен с чьи-то мнением,то сразу боты.
Согласен,то сразу реальные люди,почти кровные братья и сёстры.
Я то на сайте вижу "основну массу". А тут слишком много левых людей, активно поддерживающих сомнительный продукт.
кто, кого, зачем , кто все эти люди ?
Кто то вообще такой? Развелось блохеров.
опять тупо RE скопировали
Спасибо, приятно! Опираемся на лучших))
Спасибо, теперь точно покупать не буду это.
Вас отталкивают актеры в играх? Неужели вы и Alan Wake 2 хейтите? :) или Death Stranding или еще 100ни международных проектов?)
Пожалуйста!)
В перечисленных играх звëзды мирового масштаба, заслужившие свою роль в игре и которые, по факту, не нуждаются в рекламе, но их приятно видеть в том или ином проекте. А вы делаете индюшатину, копирующую RE, просто ради пиара себя и какого-то чела.
Этот как минимум прикольная идея)
Зачем спойлерить? Теперь понятно, что это он и есть главное зло.
Я случайно, извините