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The Black Ice 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От третьего лица
7.8 46 оценок

Героем российского хоррора The Black Ice станет блогер Топа из Utopia Show

Red Crab Games Red Crab Games

Российский блогер Евгений Попадинец, более известный как Топа и создатель YouTube-канала Utopia Show, объявил, что сыграет главного героя отечественной хоррор-игры The Black Ice. Лицо протагониста смоделировали на основе лица блогера, а сам он примет участие в записи движений и озвучке персонажа.

О чем будет игра? Что я за герой? Что вообще происходит? <...> Скажу только одно… Судя по всему, мне придется много раз умереть ахаха. - Евгений Попадинец - блогер Utopia Show

Действие The Black Ice развернется в Антарктиде — в духе культового фильма «Нечто». Главный герой — полярник со станции «Мирный», отправившийся в комплекс «Восток», откуда поступил сигнал SOS. На месте ученый не находит ни одного сотрудника и теперь должен разобраться в происходящем — и столкнуться с неведомым опасным противником.

За разработку отвечают российские студии Red Crab Games и Antelus Games, а за озвучку — известная команда GamesVoice. Авторы игры обещают гнетущую атмосферу одиночества, множество загадок и сложные механики выживания в условиях ограниченного боезапаса и времени. Релиз The Black Ice ожидается в 2025 году, а демоверсия уже доступна на VK Play и Steam.

45
74
Комментарии: 74
Ваш комментарий
AlexFoRestor

Ну значит не играем. Сами же и виноваты. Еще бы вилсакома позвали.

30
Red Crab Games

А что не так?

7
Rey4rtRO Red Crab Games

Вот тоже не могу понять. Не слежу за блогерами, но когда натыкался на контент сабжа, негатива он не вызвал. Другое дело, что в целом блогеров звать играть роли - такое себе.

5
Old-fashionedEliam Rey4rtRO

Ничего не вижу в этом такого! Он хороший человек и сам заканчивал на актёра! Сейчас уже сам фильмы делаем короткометражные крутые. Когда Кодзима берёт в роли главного героя Нормана Ридуса все были в восторге. Как только у нас начали делать что-то похоже, сразу фигня! Л-логика...

12
opexdisturbed

Позвать блогера 🤦‍♂️Минус аудитория 25+

14
Old-fashionedEliam

А как же Dead Stranding, alan wake, quantum brake, RE и другие!? Звать актёром можно, а блогеров нельзя? Атмосферу это не убьет если хорошо интегрировать!

12
DezkQ

Алина Рин с тобой не согласна

7
BluntZebulon Old-fashionedEliam

Актёры играют роли, чему перед этим обучаются. Блогеры пилят видюшки.

10
ЮрийSport

Ждем игру! Надеюсь будет геймплей в стиле DS

9
spaMER_ID

Ботов то набежало.

7
Старик Дионисий

Не согласен с чьи-то мнением,то сразу боты.
Согласен,то сразу реальные люди,почти кровные братья и сёстры.

spaMER_ID Старик Дионисий

Я то на сайте вижу "основну массу". А тут слишком много левых людей, активно поддерживающих сомнительный продукт.

DezkQ

кто, кого, зачем , кто все эти люди ?

6
Россия Донбасс

Кто то вообще такой? Развелось блохеров.

6
Человек-Анекдот

опять тупо RE скопировали

5
Red Crab Games

Спасибо, приятно! Опираемся на лучших))

10
Аспиринчик

Спасибо, теперь точно покупать не буду это.

5
Antelus Games

Вас отталкивают актеры в играх? Неужели вы и Alan Wake 2 хейтите? :) или Death Stranding или еще 100ни международных проектов?)

4
Red Crab Games
Спасибо, теперь точно покупать не буду это.

Пожалуйста!)

2
Jarvis666 Antelus Games

В перечисленных играх звëзды мирового масштаба, заслужившие свою роль в игре и которые, по факту, не нуждаются в рекламе, но их приятно видеть в том или ином проекте. А вы делаете индюшатину, копирующую RE, просто ради пиара себя и какого-то чела.

3
6363

Этот как минимум прикольная идея)

4
КонстантинEscadron
3
ZAUSA

Зачем спойлерить? Теперь понятно, что это он и есть главное зло.

4
КонстантинEscadron ZAUSA

Я случайно, извините

1
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