Героем российского хоррора The Black Ice станет блогер Топа из Utopia Show

Российский блогер Евгений Попадинец, более известный как Топа и создатель YouTube-канала Utopia Show, объявил, что сыграет главного героя отечественной хоррор-игры The Black Ice. Лицо протагониста смоделировали на основе лица блогера, а сам он примет участие в записи движений и озвучке персонажа.

О чем будет игра? Что я за герой? Что вообще происходит? <...> Скажу только одно… Судя по всему, мне придется много раз умереть ахаха. - Евгений Попадинец - блогер Utopia Show

Действие The Black Ice развернется в Антарктиде — в духе культового фильма «Нечто». Главный герой — полярник со станции «Мирный», отправившийся в комплекс «Восток», откуда поступил сигнал SOS. На месте ученый не находит ни одного сотрудника и теперь должен разобраться в происходящем — и столкнуться с неведомым опасным противником.

За разработку отвечают российские студии Red Crab Games и Antelus Games, а за озвучку — известная команда GamesVoice. Авторы игры обещают гнетущую атмосферу одиночества, множество загадок и сложные механики выживания в условиях ограниченного боезапаса и времени. Релиз The Black Ice ожидается в 2025 году, а демоверсия уже доступна на VK Play и Steam.