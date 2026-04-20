Хоррор про антарктическую станцию примет участие на фестивале Gamescom Latam

С 30 апреля по 3 мая в Бразилии пройдет международный игровой фестиваль Gamescom Latam — событие мирового масштаба, часть глобальной экосистемы Gamescom, где встречаются игроки, разработчики и индустрия со всего мира.

Среди участников: Remedy Entertainment, Riot Games, Ubisoft, Epic Games и многие другие гиганты игровой индустрии.

Один из проектов нашей студии, который будет представлен на фестивале — The Black Ice.

The Black Ice - это survival-хоррор, действие которого разворачивается в Антарктиде. Исследуйте зловещий комплекс, разгадайте его тайны и постарайтесь выжить, прежде чем тьма поглотит вас.

Сейчас игра доступна в раннем доступе и совсем скоро получит крупное обновление.

А пока мы готовимся к этому событию, покажем вам немного закулисья с записи озвучки главного героя с блогером Женей Utopia Show на студии GamesVoice с небольшим спойлером.