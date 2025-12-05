Хоррор про заброшенную антарктическую станцию The Black Ice вышел в раннем доступе на платформе Игры Ростелеком

Отечественный хоррор от студии разработки видеоигр Antelus Games и питерской студии Red Crab Games про заброшенную антарктическую станцию "Восток" добрался и до нового лаунчера.
The Black Ice – это мрачный хоррор в антарктических декорациях, где отважный агент отправляется на заброшенную станцию «Восток» после сигнала бедствия. Ему предстоит выяснить, почему исчезла связь, куда пропал персонал и что скрывается за запертыми дверьми. Название игры отсылает к редкому природному феномену — чёрному льду, содержащему инородные, возможно, внеземные частицы, погребённые под толщами антарктического холода миллионы лет назад.
Особенности игры:
- Хоррор с гнетущей атмосферой одиночества;
- Комплекс, полный загадок и тайн;
- Ограниченный боезапас;
- Время станет вашим главным противником;
- Главным лицом и голосом проекта стал блогер Евгений Топа (автор YouTube канала Utopia Show);
- Озвучкой диалогов в игре занималась профессиональная студия дубляжа GamesVoice.
Игра уже доступна для скачивания на платформе Игры Ростелеком.
Добро пожаловать на станцию «Восток»!
Напоминаю, что поддержка/спонсорство таких площадок ускоряет блокировку Стима.
Откуда инфа?
От этих самых.
я под колпaком
Шапочку из фольги не забудь надеть!
Спасибо, но я пожалуй подожду релиза в стиме
Уже совсем скоро ❤️🔥
Из бесплатных ассетов собрали хоррор, который почему-то Black Ice, а не Черный лед
Назови хотя бы 3 бесплатных ассета? Которые использовались для этой игры
А и правда, назвали бы "Черный Лёд" - для хоррора более чем подходящее название, особенно на российском рынке. "Black Ice" - уместно на международном рынке, а для носителя русского языка звучит как название коктейля) Но это моё имхо)
Решили не создавать путаницу в нейминге и просто оставить одно название)
R.I.P. ... или разрабы уверены, что ради их игры мы будем ставить шнягу от ростелекома?
Просто вышли на эту площадку. Никого не принуждаем покупать
Каждый будет пользоваться тем, что ему удобнее)
Судя по тому, как разраб активно токсичет, то он сам отношение к РТ или ИРИ имеет, потому ему (им) по барабану.
надо опробовать
Жалкая помойка, с механиками 2010-го года, + спёрли половину у резидент евила, своё ничё не смогли придумать? Да ещё и на какой то обоссаной платформе ростелекома xDD вообще в первые слышу о ней... Кто у вас там её покупать будет то?? xDD ещё и ранний доступ как обычно... Игры вообще разучились до конца доделывать и выпускать... Игра, жалкий мертвец, про которую я завтра уже и не вспомню, жду нытиков, разрабов которые сейчас начнут опровергать факты..... =)
Ааааа, снова "Brainstoun", aka наш маленький карманный хейтер))
Мы тебя тоже любим 🤣❤️🔥
Мне без сарказма интересно: хоть кто-то пользуется "Игры РТ"? Ну типа... Я не представляю себе, зачем бы лично я пошел их ставить, но это лично я. Может все же кто-то установил?
Может быть
там ему и место
О, проплатили уже перед релизом игры для вхивания фуфлолаунчера. Не то что покупать - даже качать бесплатно не стоит.