The Black Ice 27.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От третьего лица
7 82 оценки

Хоррор про заброшенную антарктическую станцию The Black Ice вышел в раннем доступе на платформе Игры Ростелеком

Antelus Games Antelus Games Официальный аккаунт

Отечественный хоррор от студии разработки видеоигр Antelus Games и питерской студии Red Crab Games про заброшенную антарктическую станцию "Восток" добрался и до нового лаунчера.

The Black Ice – это мрачный хоррор в антарктических декорациях, где отважный агент отправляется на заброшенную станцию «Восток» после сигнала бедствия. Ему предстоит выяснить, почему исчезла связь, куда пропал персонал и что скрывается за запертыми дверьми. Название игры отсылает к редкому природному феномену — чёрному льду, содержащему инородные, возможно, внеземные частицы, погребённые под толщами антарктического холода миллионы лет назад.

Особенности игры:

  • Хоррор с гнетущей атмосферой одиночества;
  • Комплекс, полный загадок и тайн;
  • Ограниченный боезапас;
  • Время станет вашим главным противником;
  • Главным лицом и голосом проекта стал блогер Евгений Топа (автор YouTube канала Utopia Show);
  • Озвучкой диалогов в игре занималась профессиональная студия дубляжа GamesVoice.

Игра уже доступна для скачивания на платформе Игры Ростелеком.

Добро пожаловать на станцию «Восток»!

Комментарии:  24
ratte88

Напоминаю, что поддержка/спонсорство таких площадок ускоряет блокировку Стима.

Old-fashionedEliam

Откуда инфа?

ratte88 Old-fashionedEliam

От этих самых.

Спойлер

я под колпaком

Old-fashionedEliam ratte88

Шапочку из фольги не забудь надеть!

RussiaTails

Спасибо, но я пожалуй подожду релиза в стиме

Red Crab Games

Уже совсем скоро ❤️‍🔥

Theo Krause

Из бесплатных ассетов собрали хоррор, который почему-то Black Ice, а не Черный лед

Old-fashionedEliam

Назови хотя бы 3 бесплатных ассета? Которые использовались для этой игры

3
Bjorn Ironside

А и правда, назвали бы "Черный Лёд" - для хоррора более чем подходящее название, особенно на российском рынке. "Black Ice" - уместно на международном рынке, а для носителя русского языка звучит как название коктейля) Но это моё имхо)

Red Crab Games Bjorn Ironside

Решили не создавать путаницу в нейминге и просто оставить одно название)

Light Hearted

R.I.P. ... или разрабы уверены, что ради их игры мы будем ставить шнягу от ростелекома?

Old-fashionedEliam

Просто вышли на эту площадку. Никого не принуждаем покупать

Red Crab Games

Каждый будет пользоваться тем, что ему удобнее)

ratte88

Судя по тому, как разраб активно токсичет, то он сам отношение к РТ или ИРИ имеет, потому ему (им) по барабану.

4
illero

надо опробовать

MNM 777
Brainstoun

Жалкая помойка, с механиками 2010-го года, + спёрли половину у резидент евила, своё ничё не смогли придумать? Да ещё и на какой то обоссаной платформе ростелекома xDD вообще в первые слышу о ней... Кто у вас там её покупать будет то?? xDD ещё и ранний доступ как обычно... Игры вообще разучились до конца доделывать и выпускать... Игра, жалкий мертвец, про которую я завтра уже и не вспомню, жду нытиков, разрабов которые сейчас начнут опровергать факты..... =)

Red Crab Games

Ааааа, снова "Brainstoun", aka наш маленький карманный хейтер))
Мы тебя тоже любим 🤣❤️‍🔥

Avel_N

Мне без сарказма интересно: хоть кто-то пользуется "Игры РТ"? Ну типа... Я не представляю себе, зачем бы лично я пошел их ставить, но это лично я. Может все же кто-то установил?

Old-fashionedEliam

Может быть

WerGC

там ему и место

GraF68ru

О, проплатили уже перед релизом игры для вхивания фуфлолаунчера. Не то что покупать - даже качать бесплатно не стоит.

