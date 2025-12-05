Хоррор про заброшенную антарктическую станцию The Black Ice вышел в раннем доступе на платформе Игры Ростелеком

Отечественный хоррор от студии разработки видеоигр Antelus Games и питерской студии Red Crab Games про заброшенную антарктическую станцию "Восток" добрался и до нового лаунчера.

The Black Ice – это мрачный хоррор в антарктических декорациях, где отважный агент отправляется на заброшенную станцию «Восток» после сигнала бедствия. Ему предстоит выяснить, почему исчезла связь, куда пропал персонал и что скрывается за запертыми дверьми. Название игры отсылает к редкому природному феномену — чёрному льду, содержащему инородные, возможно, внеземные частицы, погребённые под толщами антарктического холода миллионы лет назад.

Особенности игры:

Хоррор с гнетущей атмосферой одиночества;

Комплекс, полный загадок и тайн;

Ограниченный боезапас;

Время станет вашим главным противником;

Главным лицом и голосом проекта стал блогер Евгений Топа (автор YouTube канала Utopia Show);

Озвучкой диалогов в игре занималась профессиональная студия дубляжа GamesVoice.

Игра уже доступна для скачивания на платформе Игры Ростелеком.

Добро пожаловать на станцию «Восток»!