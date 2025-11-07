Хоррор The Black Ice получил первое обновление во временном эксклюзиве VK Play

Разработчики Antelus Games и Red Crab Games выпустили первое обновление для раннего доступа хоррор-игры "The Black Ice" во временном эксклюзиве в VK Play.

Главный герой - отважный агент Алексей (блогер Евгений Utopia Show) оказывается на антарктической базе "Восток" после получения сигнала бедствия. Персонал исчез, двери заперты, связь оборвана. Теперь ему предстоит выяснить, что за черный лед поглотил станцию и какие ужасы скрыты в глубине.

Что появилось в новой версии?

Обновленное, красивое и атмосферное меню.

Улучшенный саунддизайн: добавлено больше ужаса и атмосферности звукам.

Новые комнаты в комплексе: открыты ранее запертые комнаты для исследования.

Добавлено объединение патронов в инвентаре.

Множество лута и наград за исследование локаций.

Враги стали опаснее и умнее.

Монстры появляются в еще более неожиданных местах.

Исправлены баги с главным героем, боссом, светом, колизиями и многие другие улучшения.

The Black Ice стала еще интересней и комфортней для прохождения!

Полный патчноут вы можете прочитать в каналах студий Antelus Games и Red Crab Games.

Обновление уже доступно в VK Play. А релиз раннего доступа в Steam запланирован на ближайшие месяцы.

