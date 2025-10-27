Игра The Black Ice официально вышла в ранний доступ эксклюзивно на платформе VK Play!

Полтора года мы шли к этому моменту — с идеями, бессонными ночами, спорами, вдохновением и верой в то, что создаём нечто настоящее. Сегодня с трепетом и волнением сообщаем: наша игра The Black Ice доступна в раннем доступе в VK Play!
Мы, Antelus Games и Red Crab Games вложили в проект не только код и графику, но и частичку себя — свою душу, переживания и вопросы, на которые сами ищем ответы.
Отдельная благодарность Жене Utopia Show, который стал лицом и голосом нашего главного героя - агента Алексея. С его подачей герой получился настоящим человеком, со своими эмоциями и внутренним огнём. Спасибо, что прожил эту роль вместе с нами.
А также огромное спасибо студии GamesVoice за профессиональную озвучку, внимание к деталям и то, что каждый диалог в игре теперь звучит по-настоящему живо.
Ранний доступ — это лишь отправная точка, начало диалога с вами. Мы будем прислушиваться, учиться, расти вместе. Каждый ваш отзыв, каждая ошибка, каждое «вау» — всё это делает игру живой.
А чтобы добавить немного стиля в ваши прохладные будни, мы подготовили оригинальный мерч по игре:
- Тёплые куртки, нашивки и сумки от бренда Колос.
- Фигурки полярника, Топы и тех самых забавных бобров - от NialMak`e.
Скорее скачивайте игру здесь: VK Play
Спасибо, что идёте с нами. Добро пожаловать на "Восток".
УСПЕХОВ Разработчикам! Пусть всё получится!
Спасибо огромное! 💙
Большое вас спасибо!
Да безыдейная игра какая-то, просто оторвали по кусочку от всем известных игр: RE, Control, Alan Wake, чтобы хоть кого-то привлеч взяли медийного чела и всё, готово (типа). А эксклюзив VK play, потому что в Стиме она утонет в негативных отзывах или просто будет никому не нужна. Короче, самое место ей рядом со Смутой))
Нам ярд не выделяли)) Все за свой счет делаем)
Может сперва попробуете, прежде чем бросаться словами? :)
Проект полностью за свой счет. А ВК Плей по ряду причин:
1. Поддержать платформу VK Play
2. Получить первый фидбек от аудитории РФ и СНГ, чтобы еще лучше подготовиться к выходу в стим
3. Поддержка от VK Play на запуске с временным эксклюзивом
4. Взять 1-2 месяца на тестирование на 9 языках других стран, перед выходом в Стим.
калота подъехала
Это мы покупаем!
Спасибо за поддержку! 💙
Озвучка порадовала, играл в демку, атмосфера тоже, антураж, единственное, показалось, что монстры чутка нелепо ходят, комично нелепо, не пугающе нелепо. И да, все уже отметили, что вы сделали с моделькой Топы, почему она настолько всратая. Надеюсь этот момент к релизу поправится, а так игра интереса, в вишлисте висит. Будем посмотреть на релизную версию
Спасибо за обратную связь! Монстров уже поправили, модельку тоже постарались сделать реалистичнее)
Вот на какие цифры разрабы рассчитывают, выпуская свою игру только в ВК?
Игру выпустят и в стиме, в раннем доступе она только в ВК.
Спасибо пользователям ВКплея за бета-тест!
В таком случае плохая реклама, ведь многие могут подумать, что она выйдет только в ВК, тем самым проигнорив игру пройдя мимо нее.
как минимум выглядит вполне многообещающе. ранний доступ не буду катать, но полноценны релиз подожду. разрабам успехов.
Благодарствуем! 💙
Это мы не покупаем
прям чувствую как недовольные мамкины амёбы выползли из под диванов, что бы высказать своё недовольство. Ведь нам так важно знать что им любая игра не нравится.
пригорел? а че пригорел?
да не, всё норм