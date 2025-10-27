ЧАТ ИГРЫ
The Black Ice 27.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От третьего лица
7.5 64 оценки

Игра The Black Ice официально вышла в ранний доступ эксклюзивно на платформе VK Play!

Antelus Games Antelus Games Официальный аккаунт

Полтора года мы шли к этому моменту — с идеями, бессонными ночами, спорами, вдохновением и верой в то, что создаём нечто настоящее. Сегодня с трепетом и волнением сообщаем: наша игра The Black Ice доступна в раннем доступе в VK Play!

Мы, Antelus Games и Red Crab Games вложили в проект не только код и графику, но и частичку себя — свою душу, переживания и вопросы, на которые сами ищем ответы.

Отдельная благодарность Жене Utopia Show, который стал лицом и голосом нашего главного героя - агента Алексея. С его подачей герой получился настоящим человеком, со своими эмоциями и внутренним огнём. Спасибо, что прожил эту роль вместе с нами.

А также огромное спасибо студии GamesVoice за профессиональную озвучку, внимание к деталям и то, что каждый диалог в игре теперь звучит по-настоящему живо.

Ранний доступ — это лишь отправная точка, начало диалога с вами. Мы будем прислушиваться, учиться, расти вместе. Каждый ваш отзыв, каждая ошибка, каждое «вау» — всё это делает игру живой.

А чтобы добавить немного стиля в ваши прохладные будни, мы подготовили оригинальный мерч по игре:

  • Тёплые куртки, нашивки и сумки от бренда Колос.
  • Фигурки полярника, Топы и тех самых забавных бобров - от NialMak`e.
+ ещё 1 картинка

Скорее скачивайте игру здесь: VK Play

Спасибо, что идёте с нами. Добро пожаловать на "Восток".

44
48
Комментарии:  48
AndruhaGruz
13
Спектр Зис

УСПЕХОВ Разработчикам! Пусть всё получится!

13
Red Crab Games

Спасибо огромное! 💙

Antelus Games

Большое вас спасибо!

J a r v i s

Да безыдейная игра какая-то, просто оторвали по кусочку от всем известных игр: RE, Control, Alan Wake, чтобы хоть кого-то привлеч взяли медийного чела и всё, готово (типа). А эксклюзив VK play, потому что в Стиме она утонет в негативных отзывах или просто будет никому не нужна. Короче, самое место ей рядом со Смутой))

11
Red Crab Games

Нам ярд не выделяли)) Все за свой счет делаем)

1
Antelus Games

Может сперва попробуете, прежде чем бросаться словами? :)

Проект полностью за свой счет. А ВК Плей по ряду причин:

1. Поддержать платформу VK Play

2. Получить первый фидбек от аудитории РФ и СНГ, чтобы еще лучше подготовиться к выходу в стим

3. Поддержка от VK Play на запуске с временным эксклюзивом

4. Взять 1-2 месяца на тестирование на 9 языках других стран, перед выходом в Стим.

Satty

калота подъехала

10
endg

Это мы покупаем!

9
Red Crab Games

Спасибо за поддержку! 💙

1
VenomTRat

Озвучка порадовала, играл в демку, атмосфера тоже, антураж, единственное, показалось, что монстры чутка нелепо ходят, комично нелепо, не пугающе нелепо. И да, все уже отметили, что вы сделали с моделькой Топы, почему она настолько всратая. Надеюсь этот момент к релизу поправится, а так игра интереса, в вишлисте висит. Будем посмотреть на релизную версию

8
Red Crab Games

Спасибо за обратную связь! Монстров уже поправили, модельку тоже постарались сделать реалистичнее)

Миханик Шестеренкин

Вот на какие цифры разрабы рассчитывают, выпуская свою игру только в ВК?

7
demanik1

Игру выпустят и в стиме, в раннем доступе она только в ВК.

3
Rаyden demanik1

Спасибо пользователям ВКплея за бета-тест!

4
Миханик Шестеренкин demanik1

В таком случае плохая реклама, ведь многие могут подумать, что она выйдет только в ВК, тем самым проигнорив игру пройдя мимо нее.

2
Fiesta02

как минимум выглядит вполне многообещающе. ранний доступ не буду катать, но полноценны релиз подожду. разрабам успехов.

7
Red Crab Games

Благодарствуем! 💙

Viktor Nikolayevich

Это мы не покупаем

7
Космический Костыль

прям чувствую как недовольные мамкины амёбы выползли из под диванов, что бы высказать своё недовольство. Ведь нам так важно знать что им любая игра не нравится.

7
Alex40001

пригорел? а че пригорел?

5
Космический Костыль Alex40001

да не, всё норм

6
