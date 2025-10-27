Игра The Black Ice официально вышла в ранний доступ эксклюзивно на платформе VK Play!

Полтора года мы шли к этому моменту — с идеями, бессонными ночами, спорами, вдохновением и верой в то, что создаём нечто настоящее. Сегодня с трепетом и волнением сообщаем: наша игра The Black Ice доступна в раннем доступе в VK Play!

Мы, Antelus Games и Red Crab Games вложили в проект не только код и графику, но и частичку себя — свою душу, переживания и вопросы, на которые сами ищем ответы.

Отдельная благодарность Жене Utopia Show, который стал лицом и голосом нашего главного героя - агента Алексея. С его подачей герой получился настоящим человеком, со своими эмоциями и внутренним огнём. Спасибо, что прожил эту роль вместе с нами.

А также огромное спасибо студии GamesVoice за профессиональную озвучку, внимание к деталям и то, что каждый диалог в игре теперь звучит по-настоящему живо.

Ранний доступ — это лишь отправная точка, начало диалога с вами. Мы будем прислушиваться, учиться, расти вместе. Каждый ваш отзыв, каждая ошибка, каждое «вау» — всё это делает игру живой.

А чтобы добавить немного стиля в ваши прохладные будни, мы подготовили оригинальный мерч по игре:

Тёплые куртки, нашивки и сумки от бренда Колос.

Фигурки полярника, Топы и тех самых забавных бобров - от NialMak`e.

Скорее скачивайте игру здесь: VK Play

Спасибо, что идёте с нами. Добро пожаловать на "Восток".

