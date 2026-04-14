The Black Ice 27.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От третьего лица
6.6 102 оценки

Как будет развиваться хоррор об антарктической станции: дорожная карта The Black Ice

Antelus Games

Вчера мы анонсировали дату первого крупного обновления хоррора The Black Ice, которое выйдет 25 мая.

А сегодня готовы показать вам дорожную карту проекта!

The Black Ice - это survival-хоррор, действие которого разворачивается в Антарктиде. Исследуйте зловещий комплекс, разгадайте его тайны и постарайтесь выжить, прежде чем тьма поглотит вас.

Не будем раскрывать все карты и часть вещей пока оставим в тени, но ключевыми моментами уже можем поделиться.

Впереди вас ждет:

  • развитие механик
  • новые элементы геймплея
  • новые враги
  • локации
  • больше напряжения и неожиданных моментов.

Ранний доступ уже доступен: Steam

