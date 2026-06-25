Мы возвращаемся на станцию "Восток": показываем прогресс разработки The Black Ice

Несколько месяцев назад наш хоррор проект The Black Ice вышел в ранний доступ, и за это время мы получили огромное количество отзывов, предложений и сообщений об ошибках. Спасибо всем, кто уже успел побывать на станции «Восток» и поделиться своими впечатлениями.

The Black Ice — это хоррор на выживание, действие которого разворачивается в Антарктиде. После обнаружения во льдах загадочного вещества внеземного происхождения связь с научным комплексом «Восток» прерывается. То, что должно было стать научным прорывом, быстро превратилось в кошмар, а игрокам предстоит исследовать заброшенные помещения станции, раскрывать тайны комплекса и бороться за жизнь, когда каждый вдох может стать последним.

Сегодня мы хотим рассказать, над чем команда работала последние месяцы и что ждет игроков в первом крупном обновлении. Оно добавит в игру две новые главы и примерно полтора часа нового игрового времени, а может и больше. Но это далеко не всё.

Работа над ошибками

Одной из наших главных задач было разобраться со всеми проблемами, о которых сообщали игроки. Мы обработали накопившиеся отзывы и внесли множество исправлений, затронув как техническую сторону проекта, так и различные игровые моменты.

Новые главы и неизведанные места

В обновлении игроков ждут две новые полноценные локации. Пока мы не хотим раскрывать подробности и портить впечатление от исследования, но уже можем показать несколько новых скриншотов. Скажем лишь одно: в некоторые места комплекса людям лучше было не соваться. 🙂

P.S. а еще мы добавили новых необычных врагов (привет арахнофобам).

Новый интерфейс и звук

За прошедшее время мы полностью переработали интерфейс игры. Все элементы UI получили новый стиль, который лучше соответствует атмосфере The Black Ice и стал удобнее в использовании.

Большая работа была проведена и над звуковой составляющей. Мы пересмотрели саунд-дизайн всей игры, а не только нового контента. Окружение, звуки взаимодействий и общая атмосфера получили множество изменений, которые, как мы надеемся, сделают пребывание в антарктическом комплексе еще более напряженным.

Новое оружие, механики и головоломки

За время разработки мы добавили в игру новое оружие, новые игровые механики и несколько свежих головоломок.

Также была значительно доработана стелс-система. Мы хотим, чтобы скрытное прохождение стало более интересным и давало игрокам дополнительные возможности для выживания.

Помимо этого, были созданы две новые системы ближнего боя. Изменения затронули как Полярника, так и Алексея, главного героя истории. Бои стали более выразительными и разнообразными.

Работа еще продолжается

Хотя большая часть контента уже готова, впереди остаются несколько важных этапов. Сейчас мы завершаем работу над вторым боссом, доводим до финального состояния новые уровни и заканчиваем постановку катсцен.

Вся озвучка для обновления уже записана, а необходимые мокапы персонажей готовы и интегрированы в проект.

Мы уже совсем близко к тому моменту, когда сможем вновь открыть двери комплекса «Восток» и пригласить вас исследовать его новые, еще более мрачные уголки.

Мы будем делиться прогрессом по игре каждый месяц. Спасибо всем, кто остается с нами. Увидимся в следующих дневниках разработки!