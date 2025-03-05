На VK Play вышло демо российского хоррора The Black Ice

Питерская студия RedCrab Games и издательство Antelus Games выпустили на игровой площадке VK Play демоверсию хоррора The Blaсk Ice. Героям под контролем геймеров придется выживать в мрачных арктических условиях.
The Black Ice — классический survival horror в арктической атмосфере, напоминающей фильм «Нечто» и игру «Анабиоз». Главный герой — полярник со станции «Мирный», отправившийся в комплекс «Восток», откуда поступил сигнал SOS. На месте он не обнаружил ни одного сотрудника и теперь должен разобраться в происходящем — и столкнуться с неведомым опасным противником.
Разработчики обещают гнетущую атмосферу одиночества, множество загадок и сложные механики выживания в условиях ограниченного боезапаса и времени.
Недавно RedCrab Games добилась существенного прогресса в оптимизации проекта. Выход полной версии The Black Ice ожидается в 2025 году.
Демо версия игры доступна в VK Play
Оч крутая игра, жду фулл версию)
Посмотрел на скриншоты в стиме, визуально напоминает Daymare: 1998, сеттинг интересный, но не уверен, что что-то хорошее получится
Отечественные игры, почти все в жанре хоррор, в плохом смысле слова + отставание по геймплею лет на 10))
С дивана виднее)
Ну, 10 лет не страшно, если вспомнить, что Dead Space 15 лет, а Evil Within 11 и играются они бодро.
Вопрос в качестве исполнения