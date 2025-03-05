На VK Play вышло демо российского хоррора The Black Ice

Питерская студия RedCrab Games и издательство Antelus Games выпустили на игровой площадке VK Play демоверсию хоррора The Blaсk Ice. Героям под контролем геймеров придется выживать в мрачных арктических условиях.

The Black Ice — классический survival horror в арктической атмосфере, напоминающей фильм «Нечто» и игру «Анабиоз». Главный герой — полярник со станции «Мирный», отправившийся в комплекс «Восток», откуда поступил сигнал SOS. На месте он не обнаружил ни одного сотрудника и теперь должен разобраться в происходящем — и столкнуться с неведомым опасным противником.

Разработчики обещают гнетущую атмосферу одиночества, множество загадок и сложные механики выживания в условиях ограниченного боезапаса и времени.

Недавно RedCrab Games добилась существенного прогресса в оптимизации проекта. Выход полной версии The Black Ice ожидается в 2025 году.

Демо версия игры доступна в VK Play