Объявлена дата выхода The Black Ice в ранний доступ в VK Play!

Друзья, сегодня мы объявляем дату выхода раннего доступа нашего проекта “The Black Ice”.
Релиз состоится 27 октября эксклюзивно в VK Play, и в течение первого месяца точно проект будет доступен только там.
The Black Ice – это мрачный хоррор в антарктических декорациях, где отважный агент отправляется на заброшенную станцию «Восток» после сигнала бедствия. Ему предстоит выяснить, почему исчезла связь, куда пропал персонал и что скрывается за запертыми дверьми. Название игры отсылает к редкому природному феномену — чёрному льду, содержащему инородные, возможно, внеземные частицы, погребённые под толщами антарктического холода миллионы лет назад.
Проект создается совместно со студией Red Crab Games.
Кстати, новый трейлер игры можно посмотреть здесь.
Что делает игру особенной?
- Отечественный «Resident Evil».
- Главный герой и лицо проекта - Евгений Топа (автор YouTube-канала “Utopia Show”).
- The Black Ice (Черный лёд) - это редкое геологическое явление, возникающее под воздействием экстремальных условий в глубинах антарктического льда. Этот лёд аномального черного цвета, что может быть следствием наличия в его структуре инородных частиц, происхождения.
- Рядом нет напарников или помощников. Вы абсолютно один в этом темном и мрачном замке ужасов.
- Есть четыре вида вооружения, каждое из которых ощущается по-своему, имеет уникальные иконки и модели.
- Озвучка от GamesVoice.
Если вы еще не успели опробовать демку, то сейчас точно самое время!
Доступно в Steam и VK Play.
Не забывайте подписываться на наши каналы в социальных сетях, впереди еще много интересных новостей!
Оййй блээээть.... как же это плохо и всрато выглядит, ну удачи ребятам с выходом игры, да ещё и эксклюзивно в ВК =))) так и хочется заржать, но не буду пожалуй =)
Ну зачем такое писать? Не нравиться, пройди мимо, не пиши, не смотри! Но нет, свои 5 копеек нужно вставить)
зачем это то писать? вот зачем? вы реально решили похвастаться тем что само собой разумеется?
трейлер красивый выглядит как минимум любопытно хоть всплывают флешбеки из дедспейс 3
Когда мало денег на графон, тяните сюжетом и атмосферой, по трейлеру трудно сказать, как оно будет, но попробую когда выйдет в релиз
Хотелось бы сочный трейлер на 2-3 минуты с кат сценами и анимацией лиц посмотреть. То, что я увидел в трейлере, кажется на работу разраба одиночки. Тобишь, выстрел в монстра, кровь как из фонтана. Выстрел по ноге и монстр должен был либо, упасть либо встать на колено, но не реагирует. И лицо ГГ, мы вот щас с парнями обсудили и пришли к выводу как-будто его лопатой долго били по лицу. И лично мне хотелось бы чтобы вместо "ВОСТОК" была написано "VOSTOK", не знаю почему, но это мелочь конечно на которую можно не обращать внимание. Можно будет демку опробовать и может всё будет норм.
Попробуйте демку! Игру разрабатывает команда из 3-х человек
Для Российского проекта выглядит очень хорошо. Теперь главное оптимизация.