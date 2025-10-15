Объявлена дата выхода The Black Ice в ранний доступ в VK Play!

Друзья, сегодня мы объявляем дату выхода раннего доступа нашего проекта “The Black Ice”.

Релиз состоится 27 октября эксклюзивно в VK Play, и в течение первого месяца точно проект будет доступен только там.

The Black Ice – это мрачный хоррор в антарктических декорациях, где отважный агент отправляется на заброшенную станцию «Восток» после сигнала бедствия. Ему предстоит выяснить, почему исчезла связь, куда пропал персонал и что скрывается за запертыми дверьми. Название игры отсылает к редкому природному феномену — чёрному льду, содержащему инородные, возможно, внеземные частицы, погребённые под толщами антарктического холода миллионы лет назад.

Проект создается совместно со студией Red Crab Games.

Кстати, новый трейлер игры можно посмотреть здесь.

Что делает игру особенной?

Отечественный «Resident Evil».

Главный герой и лицо проекта - Евгений Топа (автор YouTube-канала “Utopia Show”).

(автор YouTube-канала “Utopia Show”). The Black Ice (Черный лёд) - это редкое геологическое явление, возникающее под воздействием экстремальных условий в глубинах антарктического льда. Этот лёд аномального черного цвета, что может быть следствием наличия в его структуре инородных частиц, происхождения.

Рядом нет напарников или помощников. Вы абсолютно один в этом темном и мрачном замке ужасов.

Есть четыре вида вооружения, каждое из которых ощущается по-своему, имеет уникальные иконки и модели.

Озвучка от GamesVoice.

Если вы еще не успели опробовать демку, то сейчас точно самое время!

Доступно в Steam и VK Play.

Не забывайте подписываться на наши каналы в социальных сетях, впереди еще много интересных новостей!