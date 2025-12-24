ЧАТ ИГРЫ
The Black Ice 27.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От третьего лица
6.7 87 оценок

Отечественный хоррор The Black Ice о заброшенной антарктической станции теперь доступен в раннем доступе в Steam

Antelus Games Antelus Games Официальный аккаунт

В преддверии новогодних праздников хоррор The Black Ice вышел в ранний доступ Steam. Напряженная атмосфера, ощущение одиночества и история, которая раскрывается постепенно, шаг за шагом.

The Black Ice - это атмосферный хоррор, действие которого разворачивается на заброшенной антарктической станции “Восток”, отрезанной от мира льдом, тишиной и неизвестностью. Отважный агент отправляется на станцию после сигнала бедствия. Ему предстоит выяснить, почему исчезла связь, куда пропал персонал и что скрывается за запертыми дверьми. Название игры отсылает к редкому природному феномену — чёрному льду, содержащему инородные, возможно, внеземные частицы, погребённые под толщами антарктического холода миллионы лет назад.

Более полутора лет игру разрабатывали студия разработки игр Antelus Games совместно с питерской студией Red Crab Games. За это время проект прошел длинный путь, и уже сейчас в раннем доступе игрокам доступно около 3–4 часов геймплея. И, конечно же, история на этом на этом только начинается, а с будущими обновлениями вас ждут новые локации, продолжение сюжета и постепенное расширение мира.

Что ждет игроков?

  • Отечественный «Resident Evil».
  • Упор на одиночество, выживание и исследование.
  • Атмосферный хоррор с упором на одиночное выживание и исследование заброшенной станции, где каждое ваше действие имеет значение.
  • У главного героя (Евгений Топа), как многие просили, появилась шапочка, когда он оказывается на улице.
  • Профессиональная озвучка от GamesVoice с полноценными русской и английской версиями.
  • Локализация в Steam на 11 языков.
  • В игре исправлено огромное количество багов, улучшены освещение и детали окружения.
  • Визуальные эффекты и антураж комплекса получили сильную переработку с точки зрения арт-дизайна, что добавляет еще больше атмосферности и погружения.

Ранний доступ - это отправной этап активного развития игры. The Black Ice будет дорабатываться с учётом отзывов игроков, постепенно расширяя контент и углубляя историю заброшенной станции.

Спасибо всем, кто ждал, поддерживал и верил в проект! Увидимся на станции “Восток”.

Игра уже доступна в Steam.

29
35
Комментарии:  35
Демократ Маргинал

Купил. Цена пару пачек сигарет.

10
Old-fashionedEliam

Спасибо! Наш слон)

5
Негативный позитив Old-fashionedEliam

Скорее мамонт )

2
jarahna

Чёт в голос с большого дерьмодемона =D Но молодцы, любой труд важен. Удачи им.

8
WerGC

это зря надо было оставить его в той яме

8
Old-fashionedEliam

Да мы вроде никогда не были в яме)

5
Александр Назарко

Если самое первое, на что указывают разрабы, это "отечественность", то больше в игре, как правило, ничего нет

8
Old-fashionedEliam

Ну и логика конечно)

5
ChaosFive555

Ты говоришь так, потому что тебе не нравится национальность разработчиков))😁

5
Yoshemitsu ChaosFive555

Ну так любитель западных ценностей. За жвачку и джинсы и родину продаст.

8
Organi3m

Спасибо авторам. Игра огонь!

8
Old-fashionedEliam

<3

4
J a r v i s

Мусорных игр в Стиме и так много, зачем ещё это добавили?

6
Gorgonopsis

Приведи названия таких игр...

ChaosFive555
5
KILLA06

скажите нашим,чтоб перестали делать игры ,что не игра ,очередное калище

5
Red Crab Games

По каким критериям оценивали?)

4
HerFinalBoss
с будущими обновлениями вас ждут новые локации, продолжение сюжета и постепенное расширение мира

Ну вот когда завезут, тогда и можно думать о покупке. Надоело уже в недоделки играть.

5
CounterShade

Графончик, конечно, такоооеее... НО! Внезапно в этом есть даже некий шарм, что ли. Прямо эпохой ПС2 повеяло. В хорошем смысле.

4
