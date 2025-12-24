Отечественный хоррор The Black Ice о заброшенной антарктической станции теперь доступен в раннем доступе в Steam

В преддверии новогодних праздников хоррор The Black Ice вышел в ранний доступ Steam. Напряженная атмосфера, ощущение одиночества и история, которая раскрывается постепенно, шаг за шагом.
The Black Ice - это атмосферный хоррор, действие которого разворачивается на заброшенной антарктической станции “Восток”, отрезанной от мира льдом, тишиной и неизвестностью. Отважный агент отправляется на станцию после сигнала бедствия. Ему предстоит выяснить, почему исчезла связь, куда пропал персонал и что скрывается за запертыми дверьми. Название игры отсылает к редкому природному феномену — чёрному льду, содержащему инородные, возможно, внеземные частицы, погребённые под толщами антарктического холода миллионы лет назад.
Более полутора лет игру разрабатывали студия разработки игр Antelus Games совместно с питерской студией Red Crab Games. За это время проект прошел длинный путь, и уже сейчас в раннем доступе игрокам доступно около 3–4 часов геймплея. И, конечно же, история на этом на этом только начинается, а с будущими обновлениями вас ждут новые локации, продолжение сюжета и постепенное расширение мира.
Что ждет игроков?
- Отечественный «Resident Evil».
- Упор на одиночество, выживание и исследование.
- Атмосферный хоррор с упором на одиночное выживание и исследование заброшенной станции, где каждое ваше действие имеет значение.
- У главного героя (Евгений Топа), как многие просили, появилась шапочка, когда он оказывается на улице.
- Профессиональная озвучка от GamesVoice с полноценными русской и английской версиями.
- Локализация в Steam на 11 языков.
- В игре исправлено огромное количество багов, улучшены освещение и детали окружения.
- Визуальные эффекты и антураж комплекса получили сильную переработку с точки зрения арт-дизайна, что добавляет еще больше атмосферности и погружения.
Ранний доступ - это отправной этап активного развития игры. The Black Ice будет дорабатываться с учётом отзывов игроков, постепенно расширяя контент и углубляя историю заброшенной станции.
Спасибо всем, кто ждал, поддерживал и верил в проект! Увидимся на станции “Восток”.
Игра уже доступна в Steam.
Купил. Цена пару пачек сигарет.
Спасибо! Наш слон)
Скорее мамонт )
Чёт в голос с большого дерьмодемона =D Но молодцы, любой труд важен. Удачи им.
это зря надо было оставить его в той яме
Да мы вроде никогда не были в яме)
Если самое первое, на что указывают разрабы, это "отечественность", то больше в игре, как правило, ничего нет
Ну и логика конечно)
Ты говоришь так, потому что тебе не нравится национальность разработчиков))😁
Ну так любитель западных ценностей. За жвачку и джинсы и родину продаст.
Спасибо авторам. Игра огонь!
<3
Мусорных игр в Стиме и так много, зачем ещё это добавили?
Приведи названия таких игр...
скажите нашим,чтоб перестали делать игры ,что не игра ,очередное калище
По каким критериям оценивали?)
Ну вот когда завезут, тогда и можно думать о покупке. Надоело уже в недоделки играть.
Графончик, конечно, такоооеее... НО! Внезапно в этом есть даже некий шарм, что ли. Прямо эпохой ПС2 повеяло. В хорошем смысле.