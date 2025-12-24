Отечественный хоррор The Black Ice о заброшенной антарктической станции теперь доступен в раннем доступе в Steam

В преддверии новогодних праздников хоррор The Black Ice вышел в ранний доступ Steam. Напряженная атмосфера, ощущение одиночества и история, которая раскрывается постепенно, шаг за шагом.

The Black Ice - это атмосферный хоррор, действие которого разворачивается на заброшенной антарктической станции “Восток”, отрезанной от мира льдом, тишиной и неизвестностью. Отважный агент отправляется на станцию после сигнала бедствия. Ему предстоит выяснить, почему исчезла связь, куда пропал персонал и что скрывается за запертыми дверьми. Название игры отсылает к редкому природному феномену — чёрному льду, содержащему инородные, возможно, внеземные частицы, погребённые под толщами антарктического холода миллионы лет назад.

Более полутора лет игру разрабатывали студия разработки игр Antelus Games совместно с питерской студией Red Crab Games. За это время проект прошел длинный путь, и уже сейчас в раннем доступе игрокам доступно около 3–4 часов геймплея. И, конечно же, история на этом на этом только начинается, а с будущими обновлениями вас ждут новые локации, продолжение сюжета и постепенное расширение мира.

Что ждет игроков?

Отечественный «Resident Evil».

Упор на одиночество, выживание и исследование.

Атмосферный хоррор с упором на одиночное выживание и исследование заброшенной станции, где каждое ваше действие имеет значение.

У главного героя (Евгений Топа), как многие просили, появилась шапочка, когда он оказывается на улице.

Профессиональная озвучка от GamesVoice с полноценными русской и английской версиями.

Локализация в Steam на 11 языков.

В игре исправлено огромное количество багов, улучшены освещение и детали окружения.

Визуальные эффекты и антураж комплекса получили сильную переработку с точки зрения арт-дизайна, что добавляет еще больше атмосферности и погружения.

Ранний доступ - это отправной этап активного развития игры. The Black Ice будет дорабатываться с учётом отзывов игроков, постепенно расширяя контент и углубляя историю заброшенной станции.

Спасибо всем, кто ждал, поддерживал и верил в проект! Увидимся на станции “Восток”.

Игра уже доступна в Steam.