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The Black Ice 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От третьего лица
7.1 26 оценок

Появился свежий трейлер The Black Ice, а также представлены актеры озвучки игры

Antelus Games Antelus Games Официальный аккаунт

17 марта вышла демо-версия The Black Ice в Steam. Она быстро попала в топ и заняла второе место в списке популярных демо.

Демо игры уже доступно с озвучкой на двух языках — русском и английском. Озвучкой проекта занимается студия GamesVoice.

Английская озвучка:

  • Сергей Пономарёв — его запоминающимся голосом говорят десятки знаменитых персонажей, например, Геральт из Ривии в сериале "Ведьмак", Капитан Тит из "Warhammer 40000: Space Marine 2", Патфайндер из "Apex Legends" и многие другие.
  • Джордан Уорсли — мастер своего дела, актер театра и озвучания, который придает персонажам невероятную харизму. Известен как блоггер и ведущий языкового канала по изучению английского.
  • Кристина Шерман — ее мелодичным голосом говорят Алиса и Полина в визуальной новелле “Зайчик”, Василиса в “Чёрной книге”, Близняшки в "Atomic Heart" и не только.

Русская озвучка:

  • Кирилл Радциг — талантливый артист театра и ведущий, чей голос уже стал легендой в игровой индустрии. Вы точно слышали его в озвучке культового “Доктора Хауса”, командира Алексея Стукова из “StarCraft”, Хэнка Андерсона в “Detroit: Become Human” и многих других.
  • Иван Литвинов — настоящий профессионал, знаменитый диктор, в озвучке которого вы наверняка слушали аудиокниги, смотрели сериалы, и даже можете узнать его харизматичный тембр во множестве игр. Например, Рататоскр в God of War сквернословит именно его голосом!
  • Василий Дахненко — артист театра и кино, голос которого очаровывает с первых же слов. Известен такими проектами, как: “Сверхъестественное”, "Gothic", "Detroit: Become Human" и не только.
  • Екатерина Вдовик — ее тембр голоса прекрасно вписывается в атмосферу холодной и опасной арктической станции. Именно он будет сопровождать главного героя в мрачных и загадочных коридорах комплекса.

При работе с GamesVoice над озвучкой проекта, мы постарались сохранить соответствие окружения со звуком, поэтому решили сохранить русский акцент в английской речи.

32
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
MORDORR

Black Ice ?

11
erba05

там просто в головах от слова совсем нет ничего кроме смуты)

-11
Лицо со шрамом

Аналог Форт Солис

0
Хаттаб жив

я как раз проснулся и сидел думал во чтобы сыглать. думаю что эта даст мне новый духовный экспериенс. играть буду в английской озвучке

-8