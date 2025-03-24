Появился свежий трейлер The Black Ice, а также представлены актеры озвучки игры

17 марта вышла демо-версия The Black Ice в Steam. Она быстро попала в топ и заняла второе место в списке популярных демо.

Демо игры уже доступно с озвучкой на двух языках — русском и английском. Озвучкой проекта занимается студия GamesVoice.

Английская озвучка:

Сергей Пономарёв — его запоминающимся голосом говорят десятки знаменитых персонажей, например, Геральт из Ривии в сериале "Ведьмак", Капитан Тит из "Warhammer 40000: Space Marine 2", Патфайндер из "Apex Legends" и многие другие.

Джордан Уорсли — мастер своего дела, актер театра и озвучания, который придает персонажам невероятную харизму. Известен как блоггер и ведущий языкового канала по изучению английского.

Кристина Шерман — ее мелодичным голосом говорят Алиса и Полина в визуальной новелле “Зайчик”, Василиса в “Чёрной книге”, Близняшки в "Atomic Heart" и не только.

Русская озвучка:

Кирилл Радциг — талантливый артист театра и ведущий, чей голос уже стал легендой в игровой индустрии. Вы точно слышали его в озвучке культового “Доктора Хауса”, командира Алексея Стукова из “StarCraft”, Хэнка Андерсона в “Detroit: Become Human” и многих других.

Иван Литвинов — настоящий профессионал, знаменитый диктор, в озвучке которого вы наверняка слушали аудиокниги, смотрели сериалы, и даже можете узнать его харизматичный тембр во множестве игр. Например, Рататоскр в God of War сквернословит именно его голосом!

Василий Дахненко — артист театра и кино, голос которого очаровывает с первых же слов. Известен такими проектами, как: “Сверхъестественное”, "Gothic", "Detroit: Become Human" и не только.

Екатерина Вдовик — ее тембр голоса прекрасно вписывается в атмосферу холодной и опасной арктической станции. Именно он будет сопровождать главного героя в мрачных и загадочных коридорах комплекса.

При работе с GamesVoice над озвучкой проекта, мы постарались сохранить соответствие окружения со звуком, поэтому решили сохранить русский акцент в английской речи.