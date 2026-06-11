Разработчики инди-хоррора The Black Ice показали кадры нового окружения

Команда Red Crab Games делится свежими деталями разработки грядущего крупного обновления для своего проекта The Black Ice. На этом раз мы публикуем скриншот, демонстрирующий текущий вид одной из игровых локаций.

На данном этапе мы сосредоточены на полировке хоррор-атмосферы, переработке системы освещения и повышении общей детализации уровней. Текущая готовность апдейта оценивается в 80%, а это значит, что полноценный релиз уже не за горами.

Ждём ваш фидбэк!