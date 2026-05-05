Black Jacket смешивает блэкджек и роглайт: необычный эксперимент выходит 12 мая

Издатель Skystone Games и студия Mi’pu’mi Games объявили дату релиза своего нестандартного проекта Black Jacket — игра выйдет 12 мая на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК. И, судя по описанию, это один из тех случаев, когда простая идея внезапно превращается в нечто куда более глубокое.

Black Jacket строится вокруг знакомого всем блэкджека, но использует его скорее как основу, чем как ограничение. Игроку предстоит буквально «отыгрывать» свободу из загробного мира, делая ставки против загадочных душ. На практике это означает смесь карточной стратегии и роглайта, где каждая партия превращается в эксперимент с правилами.

Главная особенность — возможность ломать саму логику блэкджека. Карты здесь не просто дают очки, а вмешиваются в ход игры: меняют стоимость, позволяют подглядывать в колоду, воровать карты у соперника или создавать цепочки эффектов. Это уже ближе к Slay the Spire, чем к классическим карточным играм, но с более рискованной и азартной подачей.

Отдельного внимания заслуживает атмосфера: противники представлены не лицами, а лишь руками, а история раскрывается постепенно через встречи. Такой минимализм выглядит любопытно и даже немного экспериментально — не факт, что он зайдёт всем, но точно добавляет игре характера.

Если сравнивать с другими инди-хитами, Black Jacket делает ставку не на масштаб, а на оригинальность механик. И в этом есть здравый расчёт: рынок уже перенасыщен «ещё одним роглайтом», а вот свежих идей в жанре по-прежнему не хватает. Вопрос лишь в том, сможет ли игра удержать баланс между хаосом комбинаций и понятной стратегией — именно это часто становится камнем преткновения для подобных проектов.