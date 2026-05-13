Black Jacket вышла: блэкджек, роглайт и попытка вырваться из ада - уже в Game Pass

Black Jacket от Mi'pu'mi Games и Skystone Games вышла 12 мая и сразу стала доступна в подписках Game Pass (PC Game Pass и Ultimate).

Игра также релизнулась на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.



Black Jacket — роглайт-декбилдер, который превращает блэкджек в мрачную историю о побеге из загробного мира. Для Game Pass это уже привычная модель — сервис продолжает забирать инди-релизы Day One.

По сюжету игра начинается в аду: вы — одна из потерянных душ, и чтобы выбраться, нужно заплатить перевозчику монетами. Зарабатывают их за столами для блэкджека, где соперниками выступают другие обречённые души. Никаких лиц — только руки и карты. Каждый противник ведёт себя по-своему, и к каждому нужно искать подход.

С первых партий чувствуется влияние Balatro — но это скорее жанровая параллель (идея «простая игра → глубокие системы»), а не прямой уровень влияния или качества. Блэкджек здесь лишь основа, которую постоянно ломают: карты можно улучшать, мухлевать, менять стоимость, заглядывать в колоду и собирать комбинации, которые переворачивают правила. В ранних обзорах уже появились сравнения с Balatro — мол, это «Balatro, но с блэкджеком», и это не критика, а скорее признание работающей формулы, где знакомая карточная игра становится платформой для экспериментов.

Первые оценки у игры сдержанно-положительные. Обзоры сходятся в том, что Black Jacket — крепкий представитель жанра, который хорошо работает, но не без шероховатостей. Основная критика касается обучения: игра почти не объясняет свои механики и не щадит новичков. Из-за этого первые несколько часов могут отпугнуть — но если усидеть и разобраться, дальше становится азартно. На OpenCritic опубликованы первые обзоры от топовых критиков: издание Loot Level Chill поставило игре 9 из 10 (90/100), а критик из DayOne оценил проект на 8.5 из 10. В рейтинг Steam на данный момент игра удерживает статус «Очень положительные». Доля одобрения составляет 87%–91% на основе первых нескольких десятков отзывов (количество рецензий динамично растет и уже превысило 70 штук). Первые профессиональные рецензии дают игре высокие баллы (например, профильные издания ставят ей 90 из 100 за глубокую механику и густую атмосферу), что в среднем по агрегаторам уровня OpenCritic как раз формирует отличную для инди-сегмента оценку в районе 78 баллов.

Кто-то из рецензентов отметил, что Black Jacket цепляет не хуже Balatro, но отдельно добавил: сложность местами перекошена, некоторые противники создают почти безвыходные ситуации, и это может раздражать. Другие отмечают, что игра хороша именно в том, как разворачивает историю через партии в карты — персонажи раскрываются постепенно, через их поведение за столом.

Из деталей: в игре 21 уровень сложности, четыре стартовые масти (ещё четыре открываются позже) и куча артефактов для настройки стратегии. Отдельно можно жечь карты, чтобы прореживать колоду и делать её более управляемой.

В целом на старте Black Jacket выглядит как уверенный представитель ниши карточных роглайтов — ничего не переизобретает, но делает ровно то, что обещает, и делает это с характером. Для Game Pass это хороший наполнитель каталога между крупными релизами, а для любителей карточных игр — ещё один кандидат на вечерние зависания.