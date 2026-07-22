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Black Lake TBA
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, Инди, От первого лица
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Анонсирован Black Lake - атмосферный хоррор в стиле Resident Evil и ILL

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Студия Targon Studios официально представила Black Lake — атмосферный хоррор с видом от первого лица, в котором игрокам предстоит отправиться на поиски пропавшей сестры-близнеца. Местом действия станет заброшенный детский приют, затерянный посреди моря, хранящий множество мрачных тайн.

По сюжету главный герой прибывает в давно покинутое здание, чтобы выяснить судьбу своей сестры. Исследуя затопленные коридоры и полуразрушенные помещения, игрокам предстоит раскрыть историю исчезновения детей, некогда живших в приюте, а также столкнуться с чудовищем, в которое они превратились.

Для выживания придётся использовать свечи, скрытное передвижение и оружие. Разработчики обещают напряжённую атмосферу, исследование окружения, элементы выживания и постоянное чувство опасности, где свет станет одним из важнейших союзников.

Выход Black Lake ожидается в 2027 году. Одновременно с анонсом разработчики опубликовали дебютный трейлер, продемонстрировав атмосферу заброшенного приюта, исследование затопленных помещений, стелс, сражения и другие особенности игрового процесса.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
YouTube_GamesTezi
Black Lake - атмосферный хоррор в стиле Resident Evil и ILL

То, что я увидел, это очень похоже на среднячковый инди хоррор, а не на RE и ILL.

3
hamshut

Похожа на ILL, который ещё даже не вышел?!)

Incredible Echo

Как игра может быть похожа на игру, которая ещё не вышла?)