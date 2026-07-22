Анонсирован Black Lake - атмосферный хоррор в стиле Resident Evil и ILL

Студия Targon Studios официально представила Black Lake — атмосферный хоррор с видом от первого лица, в котором игрокам предстоит отправиться на поиски пропавшей сестры-близнеца. Местом действия станет заброшенный детский приют, затерянный посреди моря, хранящий множество мрачных тайн.

По сюжету главный герой прибывает в давно покинутое здание, чтобы выяснить судьбу своей сестры. Исследуя затопленные коридоры и полуразрушенные помещения, игрокам предстоит раскрыть историю исчезновения детей, некогда живших в приюте, а также столкнуться с чудовищем, в которое они превратились.

Для выживания придётся использовать свечи, скрытное передвижение и оружие. Разработчики обещают напряжённую атмосферу, исследование окружения, элементы выживания и постоянное чувство опасности, где свет станет одним из важнейших союзников.

Выход Black Lake ожидается в 2027 году. Одновременно с анонсом разработчики опубликовали дебютный трейлер, продемонстрировав атмосферу заброшенного приюта, исследование затопленных помещений, стелс, сражения и другие особенности игрового процесса.