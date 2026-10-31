Black Lake отправляет искать сестру в приют у бескрайнего чёрного океана

Polydin Studio показала геймплей Black Lake — хоррора на выживание от первого лица о поисках пропавшей сестры в заброшенном приюте посреди моря. Ролик демонстрирует мрачные коридоры, опасных обитателей и зловещую атмосферу чёрного океана.

Герою предстоит выяснить, что стало с детьми приюта, пережить встречи с чудовищами и раскрыть тайну ритуала, скрытого под озером.

Black Lake разрабатывается для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.