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Black Lake TBA
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, Инди, От первого лица
4.6 11 оценок

Black Lake отправляет искать сестру в приют у бескрайнего чёрного океана

GameTrailers GameTrailers

Polydin Studio показала геймплей Black Lake — хоррора на выживание от первого лица о поисках пропавшей сестры в заброшенном приюте посреди моря. Ролик демонстрирует мрачные коридоры, опасных обитателей и зловещую атмосферу чёрного океана.

Герою предстоит выяснить, что стало с детьми приюта, пережить встречи с чудовищами и раскрыть тайну ритуала, скрытого под озером.

Black Lake разрабатывается для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Трейлеры 1
12
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Очередной симулятор хоть бы

4
Laev

Цири опять балуется с межпространственной магией..

1
WerGC

зацепило ждем полного

ps за отсутствие русского без покупки