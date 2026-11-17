Polydin Studio выпустила новый трейлер хоррора на выживание Black Lake. Ролик появился 16 ноября, как и обещали разработчики после публикации хэллоуинского тизера. На этот раз студия подготовила более масштабную презентацию, посвящённую истории, персонажам и игровым механикам.

В центре сюжета находится Елена, которая возвращается в заброшенный приют посреди бескрайнего чёрного океана, чтобы найти пропавшую сестру-близнеца Риту. Во время исследования здания героиня обнаруживает следы исчезнувших детей и сталкивается с чудовищами, в которых превратились бывшие воспитанники и сотрудники учреждения.

Black Lake сочетает исследование мрачных помещений, решение головоломок и выживание. Игрокам предстоит скрываться от монстров, отвлекать их и использовать оружие. Свечи позволяют создавать временные безопасные зоны, в которых можно передохнуть и подготовиться к дальнейшему продвижению. Разработчики также делают акцент на психологическом напряжении и постепенном раскрытии тайны приюта.

Black Lake создаётся на Unreal Engine 5. Выход игры запланирован на 2027 год. Проект разрабатывается для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.