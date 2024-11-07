5-я глава фанатского ремейка Half-Life: Blue Shift выходит 17 ноября

HECU Collective объявили, что пятая глава их ремейка Half-Life: Blue Shift в Black Mesa выйдет 17 ноября. Чтобы отпраздновать это объявление, команда поделилась новым тизерным трейлером.

В Black Mesa: Blue Shift игроки переживают инцидент в Чёрной мезе в роли лучшего друга Гордона Фримена, Барни Калхауна. Этот фанатский ремейк в настоящее время содержит первые четыре главы Blue Shift. Эти главы — Living Quarters Outbound, Insecurity, Duty Calls и Captive Freight.

Для тех, кто не знает, Blue Shift — это расширение Half-Life, которое вышло в 2001 году и было разработано Gearbox.