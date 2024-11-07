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Black Mesa 14.09.2012
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.1 1 786 оценок

5-я глава фанатского ремейка Half-Life: Blue Shift выходит 17 ноября

monk70
Новости

HECU Collective объявили, что пятая глава их ремейка Half-Life: Blue Shift в Black Mesa выйдет 17 ноября. Чтобы отпраздновать это объявление, команда поделилась новым тизерным трейлером.

В Black Mesa: Blue Shift игроки переживают инцидент в Чёрной мезе в роли лучшего друга Гордона Фримена, Барни Калхауна. Этот фанатский ремейк в настоящее время содержит первые четыре главы Blue Shift. Эти главы — Living Quarters Outbound, Insecurity, Duty Calls и Captive Freight.

Для тех, кто не знает, Blue Shift — это расширение Half-Life, которое вышло в 2001 году и было разработано Gearbox.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Destroited

Блин когда же всю доделают, хочу пройти полностью и сразу.

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RoboB

Ну, остальные главы не такие длинные и сложные в изготовлении как Focal Point. Плюс, если у них готова Focal Point, то некоторая часть последних глав у них тоже должна быть сделана. Так как там карты уже пересекаются, и присутствует некоторый бэктрекинг.

2
Destroited RoboB

Отличная новость, спасибо буду ждать фулл версии.

2