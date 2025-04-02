Авторы Black Mesa: Blue Shift воссоздали трейлер Half-Life: Blue Shift

В честь первого апреля группа фанатов HECU Collective, работающая над переносом Half-Life: Blue Shift на движок Source под названием Black Mesa: Blue Shift выпустила якобы релизный трейлер модификации, который на деле оказался воссозданным официальным трейлером оригинальной Blue Shift. Ниже вы можете видеть оригинальный трейлер игры 2001 года:

На данный момент для ремейка вышло 5 из 8 глав, последняя из которых вышла 17 ноября 2024 года. Точная дата выхода полной версии Black Mesa: Blue Shift до сих пор неизвестна.