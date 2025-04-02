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Black Mesa 14.09.2012
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.1 1 920 оценок

Авторы Black Mesa: Blue Shift воссоздали трейлер Half-Life: Blue Shift

Саня Цукино Усаги Саня Цукино Усаги

В честь первого апреля группа фанатов HECU Collective, работающая над переносом Half-Life: Blue Shift на движок Source под названием Black Mesa: Blue Shift выпустила якобы релизный трейлер модификации, который на деле оказался воссозданным официальным трейлером оригинальной Blue Shift. Ниже вы можете видеть оригинальный трейлер игры 2001 года:

На данный момент для ремейка вышло 5 из 8 глав, последняя из которых вышла 17 ноября 2024 года. Точная дата выхода полной версии Black Mesa: Blue Shift до сих пор неизвестна.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
MrDork

Жду следующие главы. Годный ремейк.

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LethalApple

Каждый год переигрываю, уже лет 5. Обажаю эту игру. Любое дополнение -- праздник.

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