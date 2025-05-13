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Black Mesa 14.09.2012
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.1 1 947 оценок

Black Mesa получила максимальную скидку в Steam в размере 90% - игра продается всего за 71 рубль

AceTheKing AceTheKing

Вчера в магазине Steam началась распродажа, в рамках которой Black Mesa от студии Crowbar Collective получила максимальную скидку за всё время.

Игра доступна со скидкой 90% - всего за 71 рубль. Предыдущая максимальная скидка на Black Mesa была в размере 80% в феврале 2024 года. Распродажа игры продлится еще неделю - до 19 мая.

Black Mesa пересказывает события оригинального Half-Life. Разработчики полностью переработали графику, текстуры и освещение. Благодаря этому визуальная составляющая стала выглядеть куда современнее и реалистичнее.

16
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
NuKoLb

даром не нужна

9
Punisher1

Лучшее предложение помню лет 5 назад за 100 р отдавали ещё когда ранний доступ был

3
Exies27

Грех за такую цену не купить.

2
Саня Цукино Усаги

Маст хэв. Там ведь скоро мод-ремейк Black Mesa: Blue Shift закончат

2
Чукча в чуме

ладно, уговорили... купил.

Aqel

Её в юбилей HL безплатно раздавали у кого HL была...

Jarvis666

На укр. регионе 82 рубля получается (((