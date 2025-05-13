Black Mesa получила максимальную скидку в Steam в размере 90% - игра продается всего за 71 рубль

Вчера в магазине Steam началась распродажа, в рамках которой Black Mesa от студии Crowbar Collective получила максимальную скидку за всё время.
Игра доступна со скидкой 90% - всего за 71 рубль. Предыдущая максимальная скидка на Black Mesa была в размере 80% в феврале 2024 года. Распродажа игры продлится еще неделю - до 19 мая.
Black Mesa пересказывает события оригинального Half-Life. Разработчики полностью переработали графику, текстуры и освещение. Благодаря этому визуальная составляющая стала выглядеть куда современнее и реалистичнее.
даром не нужна
Лучшее предложение помню лет 5 назад за 100 р отдавали ещё когда ранний доступ был
Грех за такую цену не купить.
Маст хэв. Там ведь скоро мод-ремейк Black Mesa: Blue Shift закончат
ладно, уговорили... купил.
Её в юбилей HL безплатно раздавали у кого HL была...
На укр. регионе 82 рубля получается (((