Black Mesa получила максимальную скидку в Steam в размере 90% - игра продается всего за 71 рубль

Вчера в магазине Steam началась распродажа, в рамках которой Black Mesa от студии Crowbar Collective получила максимальную скидку за всё время.

Игра доступна со скидкой 90% - всего за 71 рубль. Предыдущая максимальная скидка на Black Mesa была в размере 80% в феврале 2024 года. Распродажа игры продлится еще неделю - до 19 мая.

Black Mesa пересказывает события оригинального Half-Life. Разработчики полностью переработали графику, текстуры и освещение. Благодаря этому визуальная составляющая стала выглядеть куда современнее и реалистичнее.