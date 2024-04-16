Black Mesa получило обновление Necro Patch

"Привет, коллега-зомби-ученый!
Мы только что выпустили обновление для Black Mesa. Нашей целью было повысить производительность, улучшить поддержку контроллера и исправить ряд проблем, не нарушая при этом ваши файлы сохранения.
Вот примечания к патчу!
Ключевые обновления
- Улучшена производительность игры (Vulkan, оптимизация пользовательского интерфейса, новый рендерер/оптимизация нового пост-процесса).
- Исправлены случаи, когда игра вылетала при запуске.
- Исправлено мерцание и артефакты пользовательского интерфейса.
- Исправлен сбой на первой карте Interloper, с которым столкнулись игроки.
- Улучшена поддержка контроллера с помощью Steam Input
- Нажмите здесь , чтобы просмотреть подробные примечания по настройке поддержки контроллера.
- Исправлена ошибка, возникающая при первом нанесении на оружие декалей.
- По умолчанию снова включены наклейки на оружие.
Известные вопросы
- Alt-Tabging при использовании Vulkan иногда может привести к сбою игры.
- Иногда антивирус может пометить игру как вредоносную, хотя это не так (посмотрим, что можно с этим сделать).
- Незначительные ошибки перекрытия пользовательского интерфейса на некоторых сверхшироких мониторах.
- Некоторые элементы пользовательского интерфейса нуждаются в локализации"
А так же многое другое. Подробнее можно почитать тут.