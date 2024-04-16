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Black Mesa 14.09.2012
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.1 1 666 оценок

Black Mesa получило обновление Necro Patch

VovanVV1982
Новости

"Привет, коллега-зомби-ученый!

Мы только что выпустили обновление для Black Mesa. Нашей целью было повысить производительность, улучшить поддержку контроллера и исправить ряд проблем, не нарушая при этом ваши файлы сохранения.

Вот примечания к патчу!

Ключевые обновления

  • Улучшена производительность игры (Vulkan, оптимизация пользовательского интерфейса, новый рендерер/оптимизация нового пост-процесса).
  • Исправлены случаи, когда игра вылетала при запуске.
  • Исправлено мерцание и артефакты пользовательского интерфейса.
  • Исправлен сбой на первой карте Interloper, с которым столкнулись игроки.
  • Улучшена поддержка контроллера с помощью Steam Input
  • Нажмите здесь , чтобы просмотреть подробные примечания по настройке поддержки контроллера.
  • Исправлена ​​ошибка, возникающая при первом нанесении на оружие декалей.
  • По умолчанию снова включены наклейки на оружие.

Известные вопросы

  • Alt-Tabging при использовании Vulkan иногда может привести к сбою игры.
  • Иногда антивирус может пометить игру как вредоносную, хотя это не так (посмотрим, что можно с этим сделать).
  • Незначительные ошибки перекрытия пользовательского интерфейса на некоторых сверхшироких мониторах.
  • Некоторые элементы пользовательского интерфейса нуждаются в локализации"

А так же многое другое. Подробнее можно почитать тут.

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