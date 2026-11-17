Разработчики Black Mesa выпустили крупное обновление Anomalous Improvements, которое затронуло производительность, освещение, отражения, интерфейс и поддержку модификаций. Кроме того, игра получила статус Steam Deck Verified.

Основные изменения:

Оптимизация: разработчики доработали движок, повысив производительность и стабильность во всех главах, включая локации в Зене.

Улучшенные отражения: добавлены Parallax Corrected Cubemaps (PCCs), обеспечивающие более реалистичные отражения с учётом геометрии помещений. Изменения затронули как исследовательский комплекс Black Mesa, так и Зен.

Обновлённое освещение: улучшены непрямое освещение и отражённый свет, добавлено освещение на основе изображений для открытых пространств, повышена точность вершинного освещения и световых карт. Также доработано прохождение света через стекло и другие полупрозрачные поверхности.

Новый интерфейс: меню полностью переработали, сделав его более быстрым и удобным. Добавлена полноценная поддержка контроллеров Xbox, PlayStation и Steam, включая соответствующие обозначения кнопок. Также появилась возможность устанавливать альтернативные интерфейсы через Steam Workshop — например, классическое меню в стиле оригинальной Half-Life.

Поддержка модификаций: исправлены вылеты при запуске модов из меню, улучшена система подписок и добавлен выбор кампаний и отдельных глав прямо в разделе дополнений. Масштабные модификации теперь можно запускать непосредственно из интерфейса без ручной установки файлов.

Разработчики предупреждают, что некоторые существующие модификации могут потребовать обновления для совместимости с новой версией игры.

Одновременно H.E.C.U. Collective выпустила обновление для Black Mesa: Blue Shift. Оно обеспечивает совместимость с актуальной версией основной игры, упрощает установку и добавляет улучшенное освещение с Parallax Corrected Cubemaps.