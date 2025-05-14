Фанатский ремейк Half-Life, Black Mesa, получил обновление Resonance Decade со множеством улучшений

Crowbar Collective выпустили обновление Resonance Decade для своего потрясающего ремейка Half-Life, Black Mesa.

Обновление Resonance Decade исправляет сбои, связанные с запуском, а также сбои, связанные с физическим движком. Оно также содержит улучшения для Steam Deck и Linux.

Более того, этот патч добавляет поддержку моделей с общим количеством вершин, превышающим 65535, снимая предыдущий глобальный лимит. Он также обновляет встроенный DXVK (Windows) до версии 2.6.1. Кроме того, он улучшает стабильность системы Hit Sounds.

Этот новый патч корректирует смещение глубины CSM для улучшения точности теней на ToGL. Более того, он включает God Rays на ToGL и устраняет артефакты рендеринга мягких частиц, которые были заметны на ToGL. Кроме того, он улучшает двоичный кэш шейдера ToGL, что приводит к более быстрой загрузке после первого запуска. Он также уменьшает расхождения в путях рендеринга между Intel, AMD и NVIDIA для улучшения согласованности между графическими процессорами.

Также стоит отметить, что обновление вводит ограничение силы на гибы от повреждений для предотвращения чрезмерной скорости во время взрывов. Он также вводит правила исключения слоев Vulkan для предотвращения определенных сбоев при запуске с DXVK. Патч также устраняет некоторые проблемы с отображением, которые могли вызвать мерцание водопада в Зене.

Полные список изменений доступен по ссылке.