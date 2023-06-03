Фанатский ремейк Half-Life обогнал по положительным отзывам в Steam оригинал Valve ©

Black Mesa, фанатский ремейк Half-Life, получил больше положительных отзывов, чем оригинал Valve 1998 года, пусть и не на много, что делает Black Mesa не только одной из лучших игр, в которые вы можете поиграть в Steam, но и настоящим ремейком Half-Life.



Само собой разумеется, что такого большого количества рецензий и положительного отношения критиков к Black Mesa просто не было бы, если бы Valve не создала оригинальный Half-Life. Однако все равно удивительно видеть, что любовь и забота разработчика Crowbar Collective к серии была по достоинству признана после выхода Black Mesa в Steam в 2020 году.

Команда Black Mesa поблагодарила всех за отзывы, написав:

Большой день сегодня! Огромная благодарность всем вам! Мы достигли невероятного рубежа - 90 000 подавляющих положительных отзывов на Steam.

На текущий момент Black Mesa имеет 90 118 рецензий, 95% из которых положительные. Для сравнения, классическая игра Valve 1998 года имеет 71 940 отзывов, из которых 96% положительные. Учитывая, что Half-Life многие считают знаковым достижением в шутерах и видеоиграх в целом, то, что разработчики Black Mesa получили одобрение от Valve и сообщества Half-Life в целом, заставит кого-то прослезиться.



Для сравнения, у столь порицаемой Half-Life Source всего 11 201 отзыв, которые в основном положительные, поскольку, хотя в улучшенной Valve версии Half-Life были сделаны некоторые графические и физические улучшения, в ней гораздо больше глюков, чем в оригинальной игре, и чем в Black Mesa, если уж на то пошло.

В общем, Black Mesa заслужила свою репутацию и заслуживает того, чтобы стоять в одном ряду с оригинальной Half-Life, несмотря на то, что не была создана Valve. Вскоре она тоже не останется в одиночестве, поскольку в Steam появится Half-Life 2 Remastered, который должен предоставить всем нам улучшенную и визуально переработанную версию сиквела от Valve.