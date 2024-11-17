Мод-ремейк Half-Life: Blue Shift получил масштабное обновление - пятая глава уже доступна

Моддеры из HECU Collective объявили о том, что масштабное обновление для мода-ремейка Half-Life: Blue Shift уже доступно для скачивания.

Помимо долгожданного добавления переработанной пятой главы, обновление улучшит качество графики, исправит имеющиеся ошибки, а так же добавит переработанные катсцены и звуковые эффекты:

Всего в оригинальной Half-Life: Blue Shift было 8 глав - таким образом, моддерам остаётся доделать ещё 3 главы.