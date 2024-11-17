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Black Mesa 14.09.2012
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.1 1 790 оценок

Мод-ремейк Half-Life: Blue Shift получил масштабное обновление - пятая глава уже доступна

AceTheKing
Новости

Моддеры из HECU Collective объявили о том, что масштабное обновление для мода-ремейка Half-Life: Blue Shift уже доступно для скачивания.

Помимо долгожданного добавления переработанной пятой главы, обновление улучшит качество графики, исправит имеющиеся ошибки, а так же добавит переработанные катсцены и звуковые эффекты:

Появились подробности грядущего крупного обновления модификации-ремейка Half-Life: Blue Shift

Всего в оригинальной Half-Life: Blue Shift было 8 глав - таким образом, моддерам остаётся доделать ещё 3 главы.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Jayne Cobb
3
RoboB

Нострадамлю, что до лета остальное доделают (скорее всего, намного раньше). Там в целом немного осталось.

2
gliga142

класс - быстрее бы вышло полностью , жду. Еще Опосинг форс тоже , даже еще больше жду ) как вспомню как мы по мультиплееру бегали - кайф )) звук от пулемета или как стреляла снайперка хыхы

0
Scorpion_GamePlay

Почему хоть нету ни одного репака

-4