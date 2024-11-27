Состоялся релиз сюжетной модификации Black Mesa: H.E.C.U. в раннем доступе Steam

Как стало известно, сегодня cтудия Point Mass выпустила в ранний доступ Steam свою модификацию Black Mesa: HECU.

Black Mesa: HECU стремится предоставить совершенно новый опыт, который заполнит повествовательные пробелы, оставленные военными во время инцидента в Black Mesa. По сути, модификация представляет из себя нечто подобное Half-Life: Opposing Force.

На данный момент в моде доступна нулевая глава. В феврале команда намерена выпустить первую и вторую главы, а в марте 2025 года выйдет третья глава. После этого студия планирует заняться исправлением потенциальных ошибок, после чего будет выпущена четвертая глава.

Для игры в модификацию необходима Black Mesa.