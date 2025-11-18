Создатели Black Mesa: Blue Shift выпустили крупное обновление со множеством дополнений и улучшений

Команда модификации Black Mesa: Blue Shift выпустила масштабное обновление «Caretaking Update», приуроченное к годовщине выхода главы Focal Point. Вместо обычного патча разработчики представили крупное промежуточное обновление, ориентированное на улучшение опыта для новых игроков и предлагающее ветеранам веский повод пройти мод заново.

Обновление добавляет новую финальную сцену Focal Point, которая станет плавным мостом к следующей большой главе Power Struggle, а также включает новые реплики, анимации и множество мелких деталей по всем главам. Focal Point получила серьёзную переработку: улучшено освещение, оптимизирована производительность, обновлена боевая динамика и усилена атмосферность. Кроме того, улучшено качество саундтрека, добавлены новые объекты окружения, обновлены модели и текстуры, расширена система автосохранений и перебалансированы бои. Наконец, исправлено множество ошибок и проблем со скриптами.

Одной из главных новинок стали аудиологы, появившиеся в Focal Point: это записи пионеров ранних экспедиций в Зен, раскрывающие, как ранние исследования обернулись катастрофой.

Разработчики отмечают, что новый интерфейс всё ещё нестабилен и не вошёл в обновление — до выхода его переработанной версии игрокам рекомендуется использовать старый UI.

Тем временем команда поделилась и свежими подробностями о прогрессе над Power Struggle, самой длинной частью будущей версии 1.0. Глава полностью готова с точки зрения дизайна и блокинга, но всё ещё требует доработки сюжета, геймплея и финальной графики. Авторы показали новые локации и сравнили обновлённые сцены с их предыдущими версиями — теперь они почти готовы к завершающему художественному этапу.

После выхода версии 1.0 мод получит Definitive Edition, в котором аналогичное улучшение визуальной части ожидает и предыдущие главы.