Создатели Black Mesa: Blue Shift выпустили крупное обновление со множеством дополнений и улучшений

Команда модификации Black Mesa: Blue Shift выпустила масштабное обновление «Caretaking Update», приуроченное к годовщине выхода главы Focal Point. Вместо обычного патча разработчики представили крупное промежуточное обновление, ориентированное на улучшение опыта для новых игроков и предлагающее ветеранам веский повод пройти мод заново.
Обновление добавляет новую финальную сцену Focal Point, которая станет плавным мостом к следующей большой главе Power Struggle, а также включает новые реплики, анимации и множество мелких деталей по всем главам. Focal Point получила серьёзную переработку: улучшено освещение, оптимизирована производительность, обновлена боевая динамика и усилена атмосферность. Кроме того, улучшено качество саундтрека, добавлены новые объекты окружения, обновлены модели и текстуры, расширена система автосохранений и перебалансированы бои. Наконец, исправлено множество ошибок и проблем со скриптами.
Одной из главных новинок стали аудиологы, появившиеся в Focal Point: это записи пионеров ранних экспедиций в Зен, раскрывающие, как ранние исследования обернулись катастрофой.
Разработчики отмечают, что новый интерфейс всё ещё нестабилен и не вошёл в обновление — до выхода его переработанной версии игрокам рекомендуется использовать старый UI.
Тем временем команда поделилась и свежими подробностями о прогрессе над Power Struggle, самой длинной частью будущей версии 1.0. Глава полностью готова с точки зрения дизайна и блокинга, но всё ещё требует доработки сюжета, геймплея и финальной графики. Авторы показали новые локации и сравнили обновлённые сцены с их предыдущими версиями — теперь они почти готовы к завершающему художественному этапу.
После выхода версии 1.0 мод получит Definitive Edition, в котором аналогичное улучшение визуальной части ожидает и предыдущие главы.
Почему Valve вообще придумали такое гейское название к этому дополнению? Голубая смена))
Синяя рубашка. Потому что гг охранник. В синем.
Тебе что, 0 лет? Обычное нормальное название дополнения.
Просто это время для таких как ты , когда и небо стыдно называть голубым....
Вот как должен выглядеть ремейк старой игры. Дождусь финальную главу и пройду игру от начала до конца, пару раз.
У меня эта игра в списке ожидания - https://store.steampowered.com/app/311810/Operation_Black_Mesa/ Тут какой то мод с похожим названием, чем они отличаются?
То что у тебя в списке желаемого это Operation Black Mesa - ремейк Opposing Force(аддон для Half-Life, где играешь за военного). Black Mesa: Blue Shift это ремейк Blue Shift(аддон для Half-Life, где играешь за охранника).
Operation Black Mesa так же вроде как включает в себя ремейк Blue Shift. Этот проект уже кучу лет в разработке, не факт то что вообще выйдет. Black Mesa: Blue Shift делается иной студией и является модом к Black Mesa.