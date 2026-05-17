ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Black Mesa 14.09.2012
Экшен, Адвенчура, Шутер, Инди, От первого лица, Научная фантастика
9.1 2 163 оценки

В сети появился ролик русской озвучки Black Mesa: Blue Shift

CrowbarBox CrowbarBox

В сети появился ролик русской озвучки Black Mesa: Blue Shift от объединения двух команд IGROVIK TEAM VOICE и Black Forest.

На видео демонстрация русского дубляжа Black Mesa: Blue Shift над которым мы уже продолжительное время работали с Black Forest Team. Была проделана колоссальная работа с аутентичной адаптацией голосов и переводом текстур. Готовьтесь к полной русской локализацией всеми любимого ремейка.

Премьера произойдет через несколько дней после выхода последнего патча для Black Mesa: Blue Shift.

ПК
14
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Пушмен

игра ноль сценарий ноль, но все сходят сума от нее.

2
Barred

Аниматорам отдельное уважение. Жду этот ремейк. В оригинал не играл, как и в хл1, а вот блек мезу прошел. Надеюсь, ребята не подкачают.

1
BattleEffect

У мода все главы сделаны? Вроде последней главы нет.

1
HITMAN 5

после выхода последнего патча для Black Mesa: Blue Shift, что за патч откуда инфа? Мож новый чаптер завезут?