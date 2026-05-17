В сети появился ролик русской озвучки Black Mesa: Blue Shift от объединения двух команд IGROVIK TEAM VOICE и Black Forest.
На видео демонстрация русского дубляжа Black Mesa: Blue Shift над которым мы уже продолжительное время работали с Black Forest Team. Была проделана колоссальная работа с аутентичной адаптацией голосов и переводом текстур. Готовьтесь к полной русской локализацией всеми любимого ремейка.
Премьера произойдет через несколько дней после выхода последнего патча для Black Mesa: Blue Shift.
игра ноль сценарий ноль, но все сходят сума от нее.
Аниматорам отдельное уважение. Жду этот ремейк. В оригинал не играл, как и в хл1, а вот блек мезу прошел. Надеюсь, ребята не подкачают.
У мода все главы сделаны? Вроде последней главы нет.
после выхода последнего патча для Black Mesa: Blue Shift, что за патч откуда инфа? Мож новый чаптер завезут?