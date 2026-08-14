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Black Mesa 14.09.2012
Экшен, Адвенчура, Шутер, Инди, От первого лица, Научная фантастика
9.1 2 188 оценок

Вышла бета русской озвучки Black Mesa: Blue Shift - новых персонажей записали более десяти актёров

CrowbarBox CrowbarBox

Команда IGROVIK TEAM VOICE выпустила бета-версию полной русской озвучки для Black Mesa: Blue Shift — масштабной модификации, переносящей игроков в события, происходящие параллельно оригинальной Black Mesa.

При работе над проектом энтузиасты решили опереться на уже существующую профессиональную локализацию оригинальной игры от GamesVoice. При этом всех новых персонажей, которые появляются непосредственно в Black Mesa: Blue Shift, команда озвучила самостоятельно. Всего к записи реплик привлекли более десяти актёров.

Авторы подчёркивают, что опубликованная версия пока не является финальной. Из-за затянувшегося процесса работы над озвучкой команда решила не откладывать релиз и предоставить игрокам доступ к текущей бете.

По этой причине в озвучке ещё могут встречаться технические недочёты. В частности, игроки могут столкнуться с перепадами громкости или временным отсутствием отдельных реплик. В дальнейшем команда планирует продолжить работу над проектом и устранить обнаруженные проблемы.

Black Mesa: Blue Shift доступна в Steam Workshop, поэтому установить русскую озвучку и опробовать её можно уже сейчас.

ПК 55
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Barred

Так мод еще не готов.

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