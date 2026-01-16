Вышла первая версия Black Mesa: Military в 2026 году

Black Mesa: Military – это модификация, позволяющая пережить события Half-Life с точки зрения морского пехотинца. Несколько дней назад её создатель выпустил первую версию 2026 года.

В этой модификации вам и вашему отряду предстоит захватить научно-исследовательский центр Чёрная Меза и уничтожить все вражеские силы. Вы увидите всю катастрофу со стороны злодеев и даже столкнётесь лицом к лицу с самим Гордоном Фрименом.

В некотором смысле этот проект похож на Half-Life: Opposing Force. Opposing Force изображает события Half-Life с точки зрения морского пехотинца США, одного из вражеских персонажей оригинальной игры. Конечно, вы управляете не тем же морским пехотинцем. Тем не менее, и эта модификация, и Opposing Force разделяют одну и ту же концепцию. Первая версия 2026 года включает в себя полную переработку и ремастеринг 4-й главы «Эскалация». Главы 5-8 также были переработаны. Black Mesa: Military 2026 добавляет новое оружие, больше диалогов для ранних глав, улучшенный ИИ для морских пехотинцев и ряд исправлений ошибок.

Вы можете скачать мод по ссылке выше.