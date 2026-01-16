ЧАТ ИГРЫ
Black Mesa 14.09.2012
Экшен, Адвенчура, Шутер, Инди, От первого лица, Научная фантастика
9.1 2 113 оценок

Вышла первая версия Black Mesa: Military в 2026 году

monk70 monk70

Black Mesa: Military – это модификация, позволяющая пережить события Half-Life с точки зрения морского пехотинца. Несколько дней назад её создатель выпустил первую версию 2026 года.

Black Mesa "Мод Black Mesa: Military"

В этой модификации вам и вашему отряду предстоит захватить научно-исследовательский центр Чёрная Меза и уничтожить все вражеские силы. Вы увидите всю катастрофу со стороны злодеев и даже столкнётесь лицом к лицу с самим Гордоном Фрименом.

В некотором смысле этот проект похож на Half-Life: Opposing Force. Opposing Force изображает события Half-Life с точки зрения морского пехотинца США, одного из вражеских персонажей оригинальной игры. Конечно, вы управляете не тем же морским пехотинцем. Тем не менее, и эта модификация, и Opposing Force разделяют одну и ту же концепцию. Первая версия 2026 года включает в себя полную переработку и ремастеринг 4-й главы «Эскалация». Главы 5-8 также были переработаны. Black Mesa: Military 2026 добавляет новое оружие, больше диалогов для ранних глав, улучшенный ИИ для морских пехотинцев и ряд исправлений ошибок.

Вы можете скачать мод по ссылке выше.

16
6
Комментарии:  6
KeyMaelorin

Новый фанатский ремейк для дополнения что ли пошёл.

4
sa1958

Интересно будет попробовать, как время будет.

3
AdriftDylan

Я сейчас Халф Лайф Аликс в виаре прохожу, лучшая игра всех времён.Такое не описать, надо попробовать.

2
Мясо с майонезом

AdriftDylan Мясо с майонезом

Я не вкурсах окупилась или нет.Скорей всего при выходе игры виар шлемы бешенных денег стоили и далеко не у всех были.А сейчас они почти каждому доступны.Себе купил на днях и даже не предполагал,что такое бывает.Почти от реальности не отличимо погружение в виртуальную реальность,матрица существует.