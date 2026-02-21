ЧАТ ИГРЫ
Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 2 002 оценки

0xZe0n обновил крак до версии Beta 3 для обхода Denuvo в Black Myth: Wukong с помощью гипервизора

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Только что взломщик 0xZe0n представил обновлённую версию обхода Denuvo в Black Myth: Wukong, Beta 3 реализованную через гипервизор. Beta 3 ориентирована на процессоры Intel и AMD и включает дальнейшие улучшения стабильности работы гипервизора.

Обновление делает запуск более стиабильным и снижает колличество технических сбоев при использовании метода.

29
16
Комментарии:  16
Legend_of_the_Hero

Ещё вышло обновление для Mafia The Old Country HYPERVISOR Crack v5.1 by 0xZeOn

Новость я не стал делать из-за такой ерунды на две строки. Но если кому интересно, то знайте что метод обхода Denuvo в ней тоже обновлён.

6
AceTheKing

Добавь в эту новость просто информацию о двух обновлениях) Обновы и правда небольшие.

2
Legend_of_the_Hero AceTheKing

Попробую. но модераторы исправления не любят в новостях.)

3
enigmahas Legend_of_the_Hero

Я стелар пробовал запустить через него не вышло, вылетала ошибка, новые обновы запускают хотя бы ?

Newworld_DESTROYER

а куда этот гипервизор ставить? не на стул случайно?

2
MXRGUEL

вот есть гайд https://www.youtube.com/watch?v=JXmoErPvWqg

1
Serg_Sigil
для обхода Denuvo

- вооот, более корректно стали называть все эти действия )

2
Cherchell

Надо не кряки обновлять,а метод обхода совершенствовать чтобы игра запускалась в один клик,надежда на войса.толку с этих недовзломщиков

1
agula98

Иди, совершенствуй. Дебаггер в открытом доступе

1
ratte88

С этими гипервизорами где-то отдельный топик завести надо. На рутрекере их не публикуют, на кс-рин неудобно искать

Комментарий удален
enigmahas

И какая разница как игру запустить бесплатно, если твой мозг не в состоянии этого сделать, не мешай другим.

4
darkevil555

где скачать?

Палыч Роков

У игры и без того пососная оптимизация. Ну чё, школота, какой у вас с гипервизором фпс?))))

Jerrido112

они не могут запустить

Eclair_93

Какой же гемор с этим гипервизором, оффлайн активация рублей 20-50 стоит наверное? А это искать лицуху последней версии, потом возиться с гипервизором, да ну нафиг.

Глянул, 1-10р на фанпее оффлайн активация)))

Anal4onok

Над Деад Спейсом тоже смеялись все,а взлом доделали и игра идеально работает!! И эту игру доделают,надо подождать..