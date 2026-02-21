0xZe0n обновил крак до версии Beta 3 для обхода Denuvo в Black Myth: Wukong с помощью гипервизора

Только что взломщик 0xZe0n представил обновлённую версию обхода Denuvo в Black Myth: Wukong, Beta 3 реализованную через гипервизор. Beta 3 ориентирована на процессоры Intel и AMD и включает дальнейшие улучшения стабильности работы гипервизора.

Обновление делает запуск более стиабильным и снижает колличество технических сбоев при использовании метода.