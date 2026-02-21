0xZe0n обновил крак до версии Beta 3 для обхода Denuvo в Black Myth: Wukong с помощью гипервизора

Только что взломщик 0xZe0n представил обновлённую версию обхода Denuvo в Black Myth: Wukong, Beta 3 реализованную через гипервизор. Beta 3 ориентирована на процессоры Intel и AMD и включает дальнейшие улучшения стабильности работы гипервизора.
Обновление делает запуск более стиабильным и снижает колличество технических сбоев при использовании метода.
Ещё вышло обновление для Mafia The Old Country HYPERVISOR Crack v5.1 by 0xZeOn
Новость я не стал делать из-за такой ерунды на две строки. Но если кому интересно, то знайте что метод обхода Denuvo в ней тоже обновлён.
Добавь в эту новость просто информацию о двух обновлениях) Обновы и правда небольшие.
Попробую. но модераторы исправления не любят в новостях.)
Я стелар пробовал запустить через него не вышло, вылетала ошибка, новые обновы запускают хотя бы ?
а куда этот гипервизор ставить? не на стул случайно?
вот есть гайд https://www.youtube.com/watch?v=JXmoErPvWqg
- вооот, более корректно стали называть все эти действия )
Надо не кряки обновлять,а метод обхода совершенствовать чтобы игра запускалась в один клик,надежда на войса.толку с этих недовзломщиков
Иди, совершенствуй. Дебаггер в открытом доступе
С этими гипервизорами где-то отдельный топик завести надо. На рутрекере их не публикуют, на кс-рин неудобно искать
И какая разница как игру запустить бесплатно, если твой мозг не в состоянии этого сделать, не мешай другим.
где скачать?
У игры и без того пососная оптимизация. Ну чё, школота, какой у вас с гипервизором фпс?))))
они не могут запустить
Какой же гемор с этим гипервизором, оффлайн активация рублей 20-50 стоит наверное? А это искать лицуху последней версии, потом возиться с гипервизором, да ну нафиг.
Глянул, 1-10р на фанпее оффлайн активация)))
Над Деад Спейсом тоже смеялись все,а взлом доделали и игра идеально работает!! И эту игру доделают,надо подождать..