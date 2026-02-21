0xZe0n обновил кряк до версии Beta 3 для обхода Denuvo в Black Myth: Wukong с помощью гипервизора

Только что взломщик 0xZe0n представил обновлённую версию обхода Denuvo в Black Myth: Wukong, Beta 3 реализованную через гипервизор. Beta 3 ориентирована на процессоры Intel и AMD и включает дальнейшие улучшения стабильности работы гипервизора.
Обновление делает запуск более стиабильным и снижает колличество технических сбоев при использовании метода.
Ещё вышло обновление для Mafia The Old Country HYPERVISOR Crack v5.1 by 0xZeOn
Новость я не стал делать из-за такой ерунды на две строки. Но если кому интересно, то знайте что метод обхода Denuvo в ней тоже обновлён.
Добавь в эту новость просто информацию о двух обновлениях) Обновы и правда небольшие.
Попробую. но модераторы исправления не любят в новостях.)
Я стелар пробовал запустить через него не вышло, вылетала ошибка, новые обновы запускают хотя бы ?
Надо не кряки обновлять,а метод обхода совершенствовать чтобы игра запускалась в один клик,надежда на войса.толку с этих недовзломщиков
Иди, совершенствуй. Дебаггер в открытом доступе
А что, жалко? Для тебя считай взлома ещё нет. Для тех, кто готов мудохаться с требованиями гипервизорских взломов - взлом есть
- вооот, более корректно стали называть все эти действия )
а куда этот гипервизор ставить? не на стул случайно?
вот есть гайд https://www.youtube.com/watch?v=JXmoErPvWqg
У игры и без того пососная оптимизация. Ну чё, школота, какой у вас с гипервизором фпс?))))
они не могут запустить
купил по скидке лицуху и не парюсь со всякими гипер-шмипер визорами
Над Деад Спейсом тоже смеялись все,а взлом доделали и игра идеально работает!! И эту игру доделают,надо подождать..
Ну, не доделали, а сделали совершенно другой и другой человек. voices38 сделал классический кряк, без всяких гипервизоров и танцев с бубном, и вот он да, работает хорошо.
Подождем,может и сможет что то сделать! Деновом и так уже бросили многие заниматься,пусть копается,может и выйдет что то!! Уже и так никто не хочет взломами заниматься!!
С этими гипервизорами где-то отдельный топик завести надо. На рутрекере их не публикуют, на кс-рин неудобно искать
где скачать?
На торрентах так и не вышли. Их как то по другому нужно запускать?
ага))) и что бы запустить его всратый кряк нужно биос вверх тормашками поставить а потом еще с бубном перед звездами сплясать)))
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ: ПШЕЛ ТЫ ЗЕОН СО СВОИМ УИЗЕРОМ ДАЛЕКО В ПОМОЙКУ И НАВСЕГДА!!!