Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 2 002 оценки

0xZe0n обновил кряк до версии Beta 3 для обхода Denuvo в Black Myth: Wukong с помощью гипервизора

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Только что взломщик 0xZe0n представил обновлённую версию обхода Denuvo в Black Myth: Wukong, Beta 3 реализованную через гипервизор. Beta 3 ориентирована на процессоры Intel и AMD и включает дальнейшие улучшения стабильности работы гипервизора.

Обновление делает запуск более стиабильным и снижает колличество технических сбоев при использовании метода.

Legend_of_the_Hero

Ещё вышло обновление для Mafia The Old Country HYPERVISOR Crack v5.1 by 0xZeOn

Новость я не стал делать из-за такой ерунды на две строки. Но если кому интересно, то знайте что метод обхода Denuvo в ней тоже обновлён.

12
AceTheKing

Добавь в эту новость просто информацию о двух обновлениях) Обновы и правда небольшие.

5
Legend_of_the_Hero AceTheKing

Попробую. но модераторы исправления не любят в новостях.)

8
enigmahas Legend_of_the_Hero

Я стелар пробовал запустить через него не вышло, вылетала ошибка, новые обновы запускают хотя бы ?

2
Cherchell

Надо не кряки обновлять,а метод обхода совершенствовать чтобы игра запускалась в один клик,надежда на войса.толку с этих недовзломщиков

11
agula98

Иди, совершенствуй. Дебаггер в открытом доступе

5
utmuk

А что, жалко? Для тебя считай взлома ещё нет. Для тех, кто готов мудохаться с требованиями гипервизорских взломов - взлом есть

Serg_Sigil
для обхода Denuvo

- вооот, более корректно стали называть все эти действия )

7
Newworld_DESTROYER

а куда этот гипервизор ставить? не на стул случайно?

6
MXRGUEL

вот есть гайд https://www.youtube.com/watch?v=JXmoErPvWqg

4
Палыч Роков

У игры и без того пососная оптимизация. Ну чё, школота, какой у вас с гипервизором фпс?))))

6
Jerrido112

они не могут запустить

5
Палыч Роков Jerrido112

купил по скидке лицуху и не парюсь со всякими гипер-шмипер визорами

1
Anal4onok

Над Деад Спейсом тоже смеялись все,а взлом доделали и игра идеально работает!! И эту игру доделают,надо подождать..

6
MaxPayne86

Ну, не доделали, а сделали совершенно другой и другой человек. voices38 сделал классический кряк, без всяких гипервизоров и танцев с бубном, и вот он да, работает хорошо.

3
Anal4onok MaxPayne86

Подождем,может и сможет что то сделать! Деновом и так уже бросили многие заниматься,пусть копается,может и выйдет что то!! Уже и так никто не хочет взломами заниматься!!

ratte88

С этими гипервизорами где-то отдельный топик завести надо. На рутрекере их не публикуют, на кс-рин неудобно искать

3
darkevil555

где скачать?

3
ayron4

На торрентах так и не вышли. Их как то по другому нужно запускать?

3
Blimchic

ага))) и что бы запустить его всратый кряк нужно биос вверх тормашками поставить а потом еще с бубном перед звездами сплясать)))

ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ: ПШЕЛ ТЫ ЗЕОН СО СВОИМ УИЗЕРОМ ДАЛЕКО В ПОМОЙКУ И НАВСЕГДА!!!

2
