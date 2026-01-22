0xZe0n объявил о готовящемся тестировании взлома Denuvo в Black Myth: Wukong

Взломщик 0xZe0n, ранее выпустивший взлом защиты Denuvo в ремейке Dead Space, сообщил о работе над следующим взломом.

0xZe0n написал, что он ищет желающих для тестирования взлома Denuvo в Black Myth: Wukong. Взломщик отметил, что во взломе используется гипервизор, а сам взлом пока что работает лишь с процессорами AMD. Судя по всему 0xZe0n, в отличии от voices38, решил пойти по альтернативному пути, который ранее предлагали MKDEV: не совсем безопасные и менее удобные, но гораздо более быстрые и простые кряки с помощью гипервизора.

Сколько времени займёт тестирование - на данный момент неизвестно.