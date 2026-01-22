ЧАТ ИГРЫ
Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 1 981 оценка

0xZe0n объявил о готовящемся тестировании взлома Denuvo в Black Myth: Wukong

AceTheKing AceTheKing

Взломщик 0xZe0n, ранее выпустивший взлом защиты Denuvo в ремейке Dead Space, сообщил о работе над следующим взломом.

0xZe0n написал, что он ищет желающих для тестирования взлома Denuvo в Black Myth: Wukong. Взломщик отметил, что во взломе используется гипервизор, а сам взлом пока что работает лишь с процессорами AMD. Судя по всему 0xZe0n, в отличии от voices38, решил пойти по альтернативному пути, который ранее предлагали MKDEV: не совсем безопасные и менее удобные, но гораздо более быстрые и простые кряки с помощью гипервизора.

Сколько времени займёт тестирование - на данный момент неизвестно.

Комментарии:  15
ОгурчикЮрец

Быстрее возможно, ну какой ценой.

Вроде с нормальными там ограничениями.

Ну игра не интересная, для ДЛЯ МЕНЯ.

3
sa1958

Ну и ладушки.

3
Gremlin700

Наконец то белее менее стоящие игры стали взламывать, из последних Персона 5 Роял, Деад спейс, Якудза 0, если еще и эту ломанут будет во что поиграть))

3
Палыч Роков

А в чём проблема купить эту хрень?

Ramonruns
3
Cherchell

Пошла жара

2
Anal4onok

Давно пора норм игры ломать,а не всякую хрень!! Эта вот игра крутая,ее бы многие поиграли!! Защиту с нее все равно не собираются убирать,поэтому ждать смысла нету!! Уже 1.5 года прошло как игра вышла,а денуво так и не убрали еще!!

2
agula98

Ну так у тебя два варианта

Найти работу

Либо начать взламывать самому не хрень

Оба варианта ты осилить так и не смог

WerGC

ну вот хоть что то дельное,конечно игру я брал на релизе но это дает возможность взлома других игр

1
Maksim7282

Хоть что-то)

StanTheMan_3000

Вот и праздник на нашей улице

Anal4onok

Еще не взломали, может и не получится ничего))

StanTheMan_3000 Anal4onok

Там для взлома один день нужен, MKDEV говорили

Anal4onok StanTheMan_3000

Вспомни сколько Фиксов выпустили после взлома Деад Спей первого ремейк,штуки 3 выходило!! Анно 1800 тоже ломанули и каждые 2 дня фиксы выпускают,что то не работает или выкидывает,думаешь тут не так будет что ли!! Надо ждать пока все допилят по нормальному..