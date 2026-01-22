0xZe0n объявил о готовящемся тестировании взлома Denuvo в Black Myth: Wukong

Взломщик 0xZe0n, ранее выпустивший взлом защиты Denuvo в ремейке Dead Space, сообщил о работе над следующим взломом.
0xZe0n написал, что он ищет желающих для тестирования взлома Denuvo в Black Myth: Wukong. Взломщик отметил, что во взломе используется гипервизор, а сам взлом пока что работает лишь с процессорами AMD. Судя по всему 0xZe0n, в отличии от voices38, решил пойти по альтернативному пути, который ранее предлагали MKDEV: не совсем безопасные и менее удобные, но гораздо более быстрые и простые кряки с помощью гипервизора.
Сколько времени займёт тестирование - на данный момент неизвестно.
Быстрее возможно, ну какой ценой.
Вроде с нормальными там ограничениями.
Ну игра не интересная, для ДЛЯ МЕНЯ.
Ну и ладушки.
Наконец то белее менее стоящие игры стали взламывать, из последних Персона 5 Роял, Деад спейс, Якудза 0, если еще и эту ломанут будет во что поиграть))
А в чём проблема купить эту хрень?
Пошла жара
Давно пора норм игры ломать,а не всякую хрень!! Эта вот игра крутая,ее бы многие поиграли!! Защиту с нее все равно не собираются убирать,поэтому ждать смысла нету!! Уже 1.5 года прошло как игра вышла,а денуво так и не убрали еще!!
Ну так у тебя два варианта
Найти работу
Либо начать взламывать самому не хрень
Оба варианта ты осилить так и не смог
ну вот хоть что то дельное,конечно игру я брал на релизе но это дает возможность взлома других игр
Хоть что-то)
Вот и праздник на нашей улице
Еще не взломали, может и не получится ничего))
Там для взлома один день нужен, MKDEV говорили
Вспомни сколько Фиксов выпустили после взлома Деад Спей первого ремейк,штуки 3 выходило!! Анно 1800 тоже ломанули и каждые 2 дня фиксы выпускают,что то не работает или выкидывает,думаешь тут не так будет что ли!! Надо ждать пока все допилят по нормальному..