0xZe0n выпустил обновление 2.5 для своего взлома Denuvo в Black Myth: Wukong с помощью гипервизора

Сегодня взломщик 0xZe0n выпустил новую версию своего взлома Denuvo в Black Myth: Wukong с помощью гипервизора.

Обновление 2.5 предназначено для процессоров Intel и AMD: продолжаются доработки стабильности работы гипервизора. Кроме того, был добавлен ассистент гипервизора, с помощью которого пользователь может посмотреть выполнены ли у него предварительные настройки для корректной работы взлома.

Есть вероятность, что в скором времени игра может получить и обычный взлом - ранее voices38 намекал, что возможно займется взломом данной игры.