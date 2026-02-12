0xZe0n выпустил обновление 2.5 для своего взлома Denuvo в Black Myth: Wukong с помощью гипервизора

Сегодня взломщик 0xZe0n выпустил новую версию своего взлома Denuvo в Black Myth: Wukong с помощью гипервизора.
Обновление 2.5 предназначено для процессоров Intel и AMD: продолжаются доработки стабильности работы гипервизора. Кроме того, был добавлен ассистент гипервизора, с помощью которого пользователь может посмотреть выполнены ли у него предварительные настройки для корректной работы взлома.
Есть вероятность, что в скором времени игра может получить и обычный взлом - ранее voices38 намекал, что возможно займется взломом данной игры.
Раз на торрентах до сех пор не лежит, спустя месяц, после его взлома, значит ваш гипервизор и в правду xyйня, и даже патчи не помогают =)) мне nox я игру прошёл, просто забавно за этим следить=))
поддерживаю, я как вычитал что там надо исполнить, чтобы запустить игру через эту рвань - поржал и закрыл, развлечение для извращуг.
Сразу и скидочка на него появилась в стиме) Совпадение?) Или жадные китайцы чувствуют, что скоро сломают денуву обычным способом?)
сидят мониторят как нулевой опущ ломает их игру, чел им срать