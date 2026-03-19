0xZe0n выпустил обновление для обхода Denuvo в Black Myth: Wukong с помощью гипервизора

0xZe0n представил обновлённую версию обхода Denuvo в Black Myth: Wukong, ориентирована на процессоры Intel и AMD и включает дальнейшие улучшения стабильности модифицированного гипервизора, согласно новым/обновленным правилам cs.rin.

В этой версии используются кастомные файлы 0xZeOn. Если вы столкнётесь с ошибками, рекомендуется отключить сторонние программы (например: Windhawk). Гипервизор: AMD.HV.Stable.v1.1-MKDEV, Intel_Test_2.1.

Релизы на основе гипервизора являются ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ: возможны BSOD (синие экраны смерти), причём на данный момент это более вероятно на процессорах Intel.

Взломщики заявляют о планах по выпуску обновлений для уже существующих методов обхода гипервизора, направленных на их упрощение и повышение стабильности и безопасности.