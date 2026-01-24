ЧАТ ИГРЫ
Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 1 984 оценки

0xZe0n выпустил вторую версию взлома Denuvo в Black Myth: Wukong - теперь кряк работает с процессорами AMD и Intel

AceTheKing AceTheKing

Сегодня взломщик 0xZe0n выпустил вторую версию своего бета-кряка со взломом Denuvo в Black Myth: Wukong.

Важным улучшением второй версии стала поддержка процессоров Intel - предыдущая версия работала лишь с процессорами от AMD. Это первый случай, когда взлом с помощью гипервизора работает с процессорами от Intel.

В свою очередь ранее стало известно о том, что взломщик voices38 так же работает над доработкой своего инструментария для взлома Denuvo 2024-2026 годов.

24
24
Комментарии:  24
CheckDevNull

Гип-Гип, Слава Пиратским Успехам !!! :DDD

12
antiRed

прошел давно на оффке за 150 р

7
Seifer1986

эээммм спасибо. Но нахрена эта информация?..

Egik81

Ну вот и аппаратная виртуализация у Интела пала. Остается надеется что стабильность к релизной версии крека будет обеспечена.

6
WerGC

начало положено

5
NeoAsterix

денуво бай бай

3
jax baron

ну вот а то все выли

2
Беккер5443

я не понял фишку, н"хера делать второй взлом кто то писал что взломы не решают проблемы с оптимизацией игры, ну типо какую игру ты купил в стиме + подписку или скачал в торрентах будет тоже самое, проверено на Dead Space remake/

4
shelestrx8 Беккер5443

Взлом делают, чтобы не покупать в стиме. Причем тут оптимизация.

7
Беккер5443 shelestrx8

пфффф подписку или электроный ключ можно в лёгкую купить. Даже не покупая в стиме)

5
666ANUBIS666

Можно будет затестить на своей системе, если будет норм то можно купить.

2
sa1958

Ну вот теперь всё довольны, наверное.

2
Brainstoun
2
Беккер5443

вот бы ещё шейдеров не было бы и артефактов в графике (шутка)

CT3H

Всё -всё... пошли уже...

