0xZe0n выпустил вторую версию взлома Denuvo в Black Myth: Wukong - теперь кряк работает с процессорами AMD и Intel

Сегодня взломщик 0xZe0n выпустил вторую версию своего бета-кряка со взломом Denuvo в Black Myth: Wukong.

Важным улучшением второй версии стала поддержка процессоров Intel - предыдущая версия работала лишь с процессорами от AMD. Это первый случай, когда взлом с помощью гипервизора работает с процессорами от Intel.

В свою очередь ранее стало известно о том, что взломщик voices38 так же работает над доработкой своего инструментария для взлома Denuvo 2024-2026 годов.