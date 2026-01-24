0xZe0n выпустил вторую версию взлома Denuvo в Black Myth: Wukong - теперь кряк работает с процессорами AMD и Intel

Сегодня взломщик 0xZe0n выпустил вторую версию своего бета-кряка со взломом Denuvo в Black Myth: Wukong.
Важным улучшением второй версии стала поддержка процессоров Intel - предыдущая версия работала лишь с процессорами от AMD. Это первый случай, когда взлом с помощью гипервизора работает с процессорами от Intel.
В свою очередь ранее стало известно о том, что взломщик voices38 так же работает над доработкой своего инструментария для взлома Denuvo 2024-2026 годов.
Гип-Гип, Слава Пиратским Успехам !!! :DDD
прошел давно на оффке за 150 р
эээммм спасибо. Но нахрена эта информация?..
Ну вот и аппаратная виртуализация у Интела пала. Остается надеется что стабильность к релизной версии крека будет обеспечена.
начало положено
денуво бай бай
ну вот а то все выли
я не понял фишку, н"хера делать второй взлом кто то писал что взломы не решают проблемы с оптимизацией игры, ну типо какую игру ты купил в стиме + подписку или скачал в торрентах будет тоже самое, проверено на Dead Space remake/
Взлом делают, чтобы не покупать в стиме. Причем тут оптимизация.
пфффф подписку или электроный ключ можно в лёгкую купить. Даже не покупая в стиме)
Можно будет затестить на своей системе, если будет норм то можно купить.
Ну вот теперь всё довольны, наверное.
вот бы ещё шейдеров не было бы и артефактов в графике (шутка)
Всё -всё... пошли уже...