7 минут нового геймплея Black Myth: Wukong

Недавно VGC получил возможность поиграть в Black Myth: Wukong, предстоящую экшн-RPG от Game Science. На видео вы можете увидеть некоторые области, которые журналистам удалось исследовать.
Black Myth: Wukong сочетает в себе богатое повествование с потрясающими визуальными эффектами и уникальным подходом к формуле экшн-RPG. Игроки будут исследовать увлекательное царство, наполненное чудесами и открытиями древнекитайской мифологии, захватывающими дух пейзажами и разнообразными запоминающимися персонажами, основанными на известном романе «Путешествие на Запад».
Игра выйдет 20 августа 2024 года для PlayStation 5 и ПК. Версия игры для Xbox также находится в разработке, однако ее выход отложен.
Геймплей, мягко говоря, звезд с неба не хватает
Если у тебя от этого так сильно горит очко, не стоит играть в эту игру, играй в гонки, там точно геймплей разнообразный.
Для младшего школьного возраста сойдет
Еще бы младший школьный возраст в соулсы играл, ага.
Вроде на данном сайте уже были ролики битвы с этими боссами. Потом было б интересней глянуть сюжетное прохождение с упоминанием квестов и загадок.
Ахах, это же соулс, сюжетное прохождение, это перебежки между боссами, что тебе ещё нужно?))
Сразу видно, что боссов создавал "любитель травки"
Да возьми, любую игру созданную азиатами. Как будто такое всё ещё удивляет?! У талантливых людей и без травки фантазия работает как надо!
Ну когда крыша поехала, да. Работает))
Ну так-то в самом романе "Путешествие на Запад" полно таких существ, как и в любом другом доисторическом "фэнтези" . Там и полусвинья есть, конь - дракон и т.д. Впрочем, справедливости ради, глянь на ту же скандинавскую мифологию или греческую - чем не парад уродцев? Норм, интересно же.
Супер, вчера купил, ждём выхода
Как то не очень первые ролики были красивые. Боевка тоже какая-то стандартная. Но посмотрим что будет к релизу у них.