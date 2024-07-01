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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.6 290 оценок

7 минут нового геймплея Black Myth: Wukong

monk70
Новости

Недавно VGC получил возможность поиграть в Black Myth: Wukong, предстоящую экшн-RPG от Game Science. На видео вы можете увидеть некоторые области, которые журналистам удалось исследовать.

Black Myth: Wukong сочетает в себе богатое повествование с потрясающими визуальными эффектами и уникальным подходом к формуле экшн-RPG. Игроки будут исследовать увлекательное царство, наполненное чудесами и открытиями древнекитайской мифологии, захватывающими дух пейзажами и разнообразными запоминающимися персонажами, основанными на известном романе «Путешествие на Запад».

Игра выйдет 20 августа 2024 года для PlayStation 5 и ПК. Версия игры для Xbox также находится в разработке, однако ее выход отложен.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
CheerfulWallis
Спойлер
8
Гемор

Геймплей, мягко говоря, звезд с неба не хватает

0
0FILIN0

Если у тебя от этого так сильно горит очко, не стоит играть в эту игру, играй в гонки, там точно геймплей разнообразный.

-2
ZeYaT00La

Для младшего школьного возраста сойдет

-4
MadDarkGuard ZeYaT00La

Еще бы младший школьный возраст в соулсы играл, ага.

0
Беркут Слеер

Вроде на данном сайте уже были ролики битвы с этими боссами. Потом было б интересней глянуть сюжетное прохождение с упоминанием квестов и загадок.

0
MadDarkGuard

Ахах, это же соулс, сюжетное прохождение, это перебежки между боссами, что тебе ещё нужно?))

0
Случайный Игрок

Сразу видно, что боссов создавал "любитель травки"

0
Сергей Понащенко

Да возьми, любую игру созданную азиатами. Как будто такое всё ещё удивляет?! У талантливых людей и без травки фантазия работает как надо!

-2
Случайный Игрок Сергей Понащенко

Ну когда крыша поехала, да. Работает))

0
MCristo Случайный Игрок

Ну так-то в самом романе "Путешествие на Запад" полно таких существ, как и в любом другом доисторическом "фэнтези" . Там и полусвинья есть, конь - дракон и т.д. Впрочем, справедливости ради, глянь на ту же скандинавскую мифологию или греческую - чем не парад уродцев? Норм, интересно же.

0
EvgeniiV

Супер, вчера купил, ждём выхода

0
Egik81

Как то не очень первые ролики были красивые. Боевка тоже какая-то стандартная. Но посмотрим что будет к релизу у них.

-1