Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 863 оценки

Авторы Black Myth: Wukong намекнули на анонс дополнения на gamescom 2025

butcher69 butcher69

Студия Game Science заинтриговала поклонников Black Myth: Wukong, опубликовав таинственное сообщение в соцсетях. Авторы призвали фанатов внимательно следить за церемонией gamescom 2025, которая стартует 19 августа в Германии.

Вместе с анонсом разработчики поделились серией новых артов, вдохновлённых классическим китайским романом «Путешествие на Запад». В посте звучала загадочная фраза: «Необычное обыденно в этом мире. „Боги и дьяволы“ часто носят респектабельные наряды».

Подводный мир: в сети всплыло якобы утекшее видео из будущего дополнения к Black Myth: Wukong

Сообщество сразу же увидело в этих намёках тизер будущего дополнения. Фанаты считают, что именно на gamescom авторы представят первое расширение для одной из самых успешных игр последних лет.

Напомним, Black Myth: Wukong вышла в августе 2024 года и всего за год разошлась тиражом свыше 20 миллионов копий. Экшен получил восторженные отзывы: в Steam проект рекомендуют 96% игроков.

Все детали станут известны уже совсем скоро — во время gamescom 2025.

Комментарии: 1
Destroited

Вот кто-нибудь хоть читает что постит по правилам русского языка ? По заголовку лично мне не понятно, нахера "gamescom 2025" какое-то блин дополнение.

Но щас налетит толпа зумеров и начнут как макаки швыряться своим же гoвном.