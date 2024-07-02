Black Myth Wukong больше похож на God of War, чем на Souls-Like игры

Black Myth: Wukong и Phantom Blade Zero - два грядущих релиза, которые отходят от тенденции выпускать проверенные временем Souls-Like игры. Вместо этого обе игры привносят в жанр свою изюминку.
В случае с первой из них новые превью сравнивают ее с God of War. По мнению студии Game Science, Black Myth: Wukong больше похожа на франшизу PlayStation, чем на игру FromSoftware.
Сравнение с God of War вполне уместно, поскольку эта франшиза PlayStation всегда была сосредоточена вокруг мифологии, будь то греческая или норвежская.
Аналогичным образом, Game Science полностью посвящает игру китайской мифологии, выводя на передний план различные фигуры больших размеров.
God of War больше склонялась к экшен-геймплею, и Black Myth: Wukong, похоже, собирается сделать то же самое. Недавние превью подтверждают, что в игре не будет выбора сложности, но фанаты могут рассчитывать на более щадящий опыт.
Кроме того, Сунь Укун сможет превращаться в различных боссов после победы над ними в бою, временно получая доступ к их способностям.
Важно также отметить, что Black Myth: Wukong будет линейной. Хотя исследование будет частью опыта, оно не будет занимать центральное место. Это еще одна ключевая область, в которой игра отличается от Souls-Like.
Июль уже начался, а до выхода игры осталось чуть больше месяца. Студия Game Science планирует выпустить игру на PS5 и Steam, а вскоре после этого ожидается выход на консолях Xbox серии S|X.
хорошая новость. надоели тупые симулторы уворотов. 20 минут уклоняешься 1 раз ударяешь // Вячеслав Манаков
Пхах, в боге войны оригинальном были комбухи, добивания, акробатика, а тут показали как макака тыкает одним набором ударов и тупо уворачивается в промежутках, что и есть соулс-стайл, ни добиваний, ни вариативности, ни даже возможности карабкаться на больших врагов, и это при игре за обезьяну.
Это хорошая новость.
О, две самые ожидаемые игры. Ещё и линейные, славабогу // Кейт Фостер
Кто в здравом уме вообще будет думать, что это соулс лайк, там же сразу понятно было, что это слешер обычный
Гов и так соус лайк // Алексей Кармадонов
за макаку всю игру долбить?
Ну он может трансформироваться во врагов если собрать что-то (техника 72 превращений, в трейлере показывали). И это не просто макака, а бог по типу Локи, который задолбал вообще всех и по итогу стал буддистским святым путём офигенной муштры. А тут походу начало его пути когда он "на запад" пошёл. // Алексей Уваров
Жду ГОВ-Р на ПК, остальное мимо // Владислав Александрович